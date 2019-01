Gillian Anderson speelt Thatcher in Netflix-reeks ‘The Crown’ MVO

21 januari 2019

12u19

Bron: ANP 0 TV Gillian Anderson maakt haar opwachting in het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie ‘The Crown’. De actrice, vooral bekend als Scully uit The X-Files, kruipt in de huid van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher.

Anderson treedt zo in de voetsporen van onder anderen Meryl Streep, Patricia Hodge en Jennifer Saunders, die zich al eens waagden aan het spelen van de ‘Iron Lady’. De opnames beginnen deze zomer.

Fans moeten nog even geduld hebben voordat ze Anderson in actie kunnen zien op Buckingham Palace. De derde reeks van de tv-serie moet namelijk nog uitkomen, naar verwachting dit jaar. Het is het eerste seizoen met een vernieuwde cast. ‘The Crown’ vervangt zijn cast omdat de spelers van de eerste twee seizoenen er te jong uitzien. Ieder seizoen belicht namelijk een periode van zo’n tien jaar.