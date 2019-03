Gilles Van Bouwel viel 15 kilo af: “Geen toegevoegde suikers meer” KDL

13 maart 2019

06u20

Bron: Story 0 TV Wie Gilles Van Bouwel (30) aan het werk ziet in het VIER-programma ‘Café De Mol’ zal misschien opmerken dat hij er wat slanker uitziet. Gilles verloor het afgelopen jaar namelijk 15 kilo door suikerarm te eten.

“Vorig jaar werd er bij mijn trainingen crossfit een voedingsprogramma geïntroduceerd, waarbij een van de uitdagingen was om drie maanden suikerarm te eten. Zo gezegd, zo gedaan, en ik ben toen als een gek kilo’s verloren. Dat motiveerde me om op mijn voeding te blijven letten”, vertelt Gilles. “Mijn stelregel is dat ik geen toegevoegde suikers eet. Fruit, dat natuurlijke suikers bevat, eet ik wel.” Af en toe last Gilles wel een zogenaamde ‘cheat day’ in, want “24/7 in het gareel lopen, kan niemand”, zegt hij.