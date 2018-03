Gilles Van Bouwel en Frances Lefebure openen Café De Mol KDL

12 maart 2018

12u48

Bron: VIER 6 TV Vanaf zondag 18 maart is Café De Mol niet langer enkel een gezellige kroeg in Izegem. Want vanaf aanstaande zondag presenteren Frances Lefebure, die we kennen van 'Hotel Römantiek', en ex-mol Gilles Van Bouwel Café De Mol.

In Café De Mol gaan Gilles en Frances samen met bekende en onbekende gasten, ex-deelnemers, fans van het eerste of het laatste uur en diehard-mol vangers wekelijks op zoek naar tips om de mol te ontmaskeren. Want ook Frances en Gilles zullen, net als alle 'De Mol' kijkers, hun zoektocht from scratch starten. "Het feit dat ik ooit zelf De Mol geweest ben zal me niet helpen. Ik was vorig jaar, net als alle kijkers, enorm hard mee op jacht naar de mol en obsessioneel op zoek naar aanwijzingen. Als je dan bijna wekelijks moet vaststellen dat je er helemaal naast zit, dan weet je het wel", vertelt Gilles.

Tweets

'De Mol' start op zondag 25 maart op VIER. De uitzending van 'Café De Mol' volgt meteen op elke aflevering en dat helemaal live op VIER. Daarmee nodigt 'Café De Mol' ook heel Vlaanderen uit om via sociale media mee op zoek te gaan naar de mol en elke al dan niet onderbouwde theorie te delen met alle fans. "Ik ben zelf fan van het eerste uur. Ik heb alle seizoenen gevolgd en ben altijd enorm geïntrigeerd door wat 'De Mol' met Vlaanderen doet", vertelt Frances. "Iedereen is wekenlang in de ban van het programma en net daarmee gaan wij in ons café aan de slag. Ik screen de hele avond live de tweets die over het programma binnenlopen en pluis de meest opmerkelijkste theorieën uit. Hashtag #demol dus, tot het duizelt voor mijn ogen. Ik heb hier zoveel zin in."

Pintje en nachos

Gilles Van Bouwel praat, omringd door de vele enthousiaste molloten, elke week met twee centrale praatgasten: een bekende medemens en een ex-deelnemer van De Mol. "De bekende stamgasten moeten aan twee vereisten voldoen: ze zijn grote fan van 'De Mol' en ze zijn bereid om hun zondagavond op café door te brengen", vertelt Gilles. "Aan onze toog zullen James Cooke, Marie Verhulst, Pedro Elias, Martin Heylen en Elodie Ouedraogo alvast plaatsnemen. Kortom: een halfuur diepgaande analyses, onnozele bedenkingen, gefundeerde én van de pot gerukte theorieën over de identiteit van de mol. En een pintje en wat nachos."

Speciale extra uitzending

'Café De Mol' start met een speciale extra uitzending op zondag 18 maart. Dan worden alle kandidaten van het nieuwe seizoen van 'De Mol' bekend gemaakt. En de 'De Mol'-fans mogen er voor een allereerste keer proeven van de Mexicaanse couleur locale die ons de komende weken zal vergezellen op deze waanzinnige trip vol vreugde, spanning, humor, avontuur en cultuur, maar vooral vol mysterie en... verraad.