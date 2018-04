Gilles Thiry is de grote winnaar in eerste studioshow 'Belgium's Got Talent' SD

13 april 2018

22u25

Bron: VTM 6 TV Gilles Thiry is de eerste kandidaat die doorstoot naar de finale van 'Belgium's Got Talent'. D e voormalige circusartiest kon de jury het meest overtuigen. De tweede finalist van de avond wordt door het publiek gekozen en zal volgende week aan het begin van de show bekend gemaakt worden.

Met zijn adembenemende act aan de 6-meter hoge Chinese mast gooide Gilles Thiry (26 – Bost) hoge ogen tijdens zijn auditie en dit keer deed hij dat opnieuw. “Maar ik kan nog veel zottere dingen doen”, beweerde de voormalige circusartiest. Hij is de eerste die een stapje dichter bij de hoofdprijs van 50.000 euro komt.

Twice (13-15 – Ingelmunster), de piepjonge Golden Buzzer van Stan die veel lof kreeg, moet voorlopig nog bang afwachten. Ze steken niet onder stoelen of banken dat ze dolgraag de finale zouden halen, maar hun show was prima.

Ook NSJ Crew zette hun beste beentje voor in deze halve finale. “We zijn niet alleen een danscrew, maar ook een hechte familie”, zeiden de jongens en meisjes. En dat zag je op het podium. De energieke hiphoppers pakten uit met een flitsende choreografie op 'There's Nothing Holdin' Me Back' van Shawn Mendes.

De 31-jarige Roel Ringoet uit Steenhuffel zorgde ook dit keer voor een sterk staaltje magie in de studio. De jury wilde meer spektakel en entertainment van hem zien en dat gaf hij. Ook nu nodigde hij An Lemmens uit om hem te assisteren op het podium.

Gaan met die banaan! De Lillies (9-10 – Sint-Pieters-Leeuw), de jongste én schattigste dansgroep van het seizoen, was ook dit keer flink uitgedost. Ze waanden zich in de jungle, waar ze opnieuw hun beste dans- en turnwerk lieten zien. “Wij zijn al keiveel keer naar het toilet moeten gaan”, giechelden ze.

Veni, vidi, vici: dat is het motto van De Alici’s (28 en 30 – Gent). Hij beatboxt, zij zingt, “een perfecte match”, zegt het koppel zelf. Op een gigantische kroonluchter daalde Nicky neer om het toepasselijke 'Chandelier' van Sia in te zetten.

Met hun swingende en meeslepende gospelmuziek wist Refreshed (18-59 – Vilvoorde) tijdens de audities de jury in te pakken. Ook dit keer zongen ze de longen uit hun lijf. De tips van de jury hadden ze zorgvuldig in acht genomen en hun act werd helemaal ‘opgefrist’.

Extraatje deze week kwam van Karolien Goris. De 11-jarige zangeres die de eerste reeks won, maakt als eerste special guest haar ‘comeback’. Het intussen niet meer zo kleine meisje blies met 'Havana' van Camila Cabello na vijf jaar nog eens iedereen omver met haar zangtalent.