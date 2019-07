Gilles en Wannes zijn de beste grillers van Vlaanderen

DBJ

10 juli 2019

21u40 0 TV Gilles Vanhelmont (38) en Wannes Seurs (41) zijn de trotse winnaars van ‘Grillmasters 2019'. De vrienden uit Diest haalden het in de finale van duo’s Tom en Toon uit het Antwerpse en Tamara en Bram uit Waregem.

In de finale moesten de drie duo’s de heilige drievuldigheid van de Vlaamse keuken bereiden: gegratineerd witloof met kaas en hesp. De finale was een dubbeltje op zijn kant, maar uiteindelijk bleken juryleden Seppe Nobels en Peter De Clercq unaniem in hun beslissing. “Jullie hebben ons iedere keer pareltjes van gerechten voorgeschoteld en ook dit keer was het watertanden bij elke hap”, klonkt het bij de bekendmaking. “Wannes en Gilles zijn de verdiende winnaars. Ze hebben van in het begin geknald en altijd op niveau blijven presteren. Hoedje af!”

Voor leercoach Wannes was de finale de ultieme bekroning voor een waanzinnige driedaagse. “Eerst een dochter krijgen, de dag daarop ‘Grillmasters’ winnen en de dag daarop verjaren. Drie dagen om nooit te vergeten”, glunderde hij. Voor vrienden Wannes en Gilles, die opvielen in de wedstrijd met hun creatieve gerechten zoals gepekelde eierdooiers, is de overwinning in het het programma geen eindstation. De twee zijn volop bezig met het bedenken van nieuwe concepten voor hun foodtruckbedrijfje Chapelure.