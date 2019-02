Gilles De Coster zoekt (weer) de misdaad op in ‘Misdaaddokters’: “’s Ochtends vroeg in een riool kruipen, ik zou het niet kunnen” IDR TK

06 februari 2019

06u46

Bron: NB 0 TV Nadat presentator Gilles De Coster (38) eerder al ging praten met advocaten in 'Strafpleiters', gaat hij vanaf vanavond in 'Misdaaddokters' dieper in op het forensische aspect van een misdrijf. Gilles praat in het nieuwe programma met zeven wetsdokters die tijdens de lijkschouwing proberen te achterhalen hoe de slachtoffers precies om het leven kwamen. En dat is vaak allerminst gezellig.

“Wetsdokters zijn geneesheren die niet genezen, maar ze geven de doden wel een stem”, aldus De Coster in Het Nieuwsblad. “Dat is belangrijk voor de doodsoorzaak én voor de nabestaanden. Uit de insecten op een lichaam kunnen ze veel afleiden, maar je moet het wel kunnen opbrengen. Ik denk niet dat ik het zou kunnen. De geur van een ontbindend lichaam, om vier uur ‘s morgens in een riool kruipen waar een lijk in ligt, een autopsie uitvoeren op een kind: zoiets doe je alleen als je een roeping hebt.”

“Of wetsdokters supermensen zijn? Als je ziet hoe belangrijk hun onderzoek is, hoeveel expertise ze hebben en hoeveel ze maar betaald worden: ja. Die straffe verhalen uit series als ‘CSI’ zijn niet uit de lucht gegrepen: één wetsdokter vertelde me dat hij ergens een zogenaamde afstapping deed voor een moord en dat de dader gewoon achter een gordijn in de kamer stond. De realiteit haalt de fictie écht in.”

Naast de wetsdokters komen ook zes gerechtspsychiaters aan het woord. Het deskundigenverslag dat zij opstellen is vaak doorslaggevend in processen. Al stuit het ook vaak op tegenstand van advocaten, wat hen meesleurt in de hele mediastorm.

'Misdaaddokters' loopt zes weken lang op Canvas. Vanavond start de eerste aflevering om 21.20 uur.