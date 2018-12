Gilles De Coster trapt ‘De Mol 2019’ af in geheimzinnige spot



17 december 2018

22u56

Bron: VIER 6 TV ‘De Mol 2019’ is begonnen. Daarnet, exact om 22 u. 54 min 45 sec., zond VIER een naar goede traditie niks onthullend filmpje uit dat echte Mol-zoekers meteen aan het werk zette.

Presentator Gilles De Coster, die de voorbije weken opvallend afwezig was als sportanker in ‘Sports Late Night’, zat in een grote zetel en droeg een t-shirt met ‘.BE’-logo. Hij beloofde om in 2019 meer openheid te brengen over het nieuwe seizoen van ‘De Mol’. “Geen geheimdoenerij meer, een eerlijke en open communicatie. Ik beloof jullie volledige transparantie”, zei hij. Waarop een grafiek verscheen dat 88 procent van de goede voornemens niet uitkomt.

Gilles gaf meteen één tip mee: “De Mol gaat niet naar Luxemburg.” Om te eindigen met: “Alhoewel, Luxemburg, schoon zé. En goedkope naft.” De volgende dagen komt er vanuit VIER mogelijk meer duidelijkheid.