Gilles De Coster praat voor Canvas met 9 procureurs: "Blij dat ik hun beslissingen niet moet nemen" Jacob De Bruyne en Mark Coenegracht

06 januari 2020

00u00 0 TV Wat doet een procureur precies? Het is geen schande als u op die quizvraag niet pasklaar vier trefwoorden heeft klaarzitten. Dat vindt ook Gilles De Coster (39), die vanaf vanavond de onderbelichte en uiterst discrete beroepsgroep op het voorplan plaatst. "Mijn ogen zijn opengegaan."

Nadat hij zich onderdompelde in de wereld van strafpleiters en misdaaddokters, duikt Gilles De Coster vanaf vanavond opnieuw achter de schermen van misdaad en justitie. Dat doet hij door in gesprek te gaan met procureurs, magistraten die doorgaans in alle discretie en ver weg van microfoons en flitsende camera's beslissen over goed en kwaad. "In vergelijking met de eerste twee reeksen zijn de procureurs diegenen over wie we als publiek misschien het minst weten", vertelt De Coster. "Toch is hun invloed niet te onderschatten. Zij zijn diegenen die het strafonderzoek leiden, beslissen over voorlopige hechtenis en uiteindelijk ook overgaan tot vervolgen of seponeren."

Idealisme

In zijn nieuwe programma voelt hij negen procureurs aan de tand. Ondanks zijn ervaring met eerdere Canvasreeksen over justitie leerde hij heel wat bij. "Mijn ogen zijn opengegaan", zegt De Coster. "Natuurlijk wist ik wel wat procureurs deden, maar het is door met die mensen te praten dat je beseft dat de beslissingen die ze moeten nemen wel heel intens zijn. De verhalen uit de gezinssfeer hebben me het meest getroffen. Zo was er een zaak van een man die 's nachts zijn vrouw had vermoord en vervolgens wegvluchtte. Hun zesjarige kind stond de volgende morgen op en ging op eigen houtje naar school omdat zijn mama hem niet had gewekt. Op straat werd hij vervolgens door de politie onderschept omdat hij de weg kwijt was. Procureurs spelen in dat soort gezinsdrama's ook een rol, soms preventief, om de voogdij in dat soort gezinnen toe te kennen. Elke beslissing die zij nemen is cruciaal." Een procureur moet volgens De Coster dan ook over een specifieke set kwaliteiten beschikken. "Ze moeten stevig in hun schoenen staan. Ook als er een briesende Hells Angel voor hen zit, moeten ze die de gevangenis kunnen insturen. Maar misschien nog belangrijker is een gezonde dosis idealisme, waarbij ze er steeds rekening mee houden dat ze beslissingen nemen in het kader van de wet. Ik leerde dat ze dat soort beslissingen soms moeten nemen om 3 uur 's nachts met op hun ene arm een huilende baby en in de andere hand een telefoon."

Menselijkheid

Vier weken lang gaat De Coster in gesprek met de magistraten om hen beter te begrijpen. Een grote dosis respect hield hij daaraan over, maar benijden doet hij hen niet. "Ik beschouw mezelf als een grote geluksvogel dat ik de beslissingen die zij iedere dag moeten maken, niet op mijn bord krijg", aldus de tv-maker, die ondanks de verhalen niet cynisch is geworden. "Het is heftig wat ik te horen kreeg, maar pessimistischer ben ik er niet van geworden. Natuurlijk is er een structureel probleem bij justitie, zijn er te weinig middelen en manschappen. Maar nee, ik ben er niet cynisch door geworden, omdat ik heb gezien hoe gedreven die mensen zijn. Net als bij 'De rechtbank' valt vooral de menselijkheid op. Die is gelukkig nog veel groter dan het cynisme." Weet hij of minister van Justitie Koen Geens gaat kijken? "Dat hoop ik alleszins", zegt De Coster. "Al is het ook nogal makkelijk om op hem te schieten. Als ik iets geleerd heb in mijn trilogie over justitie, is het wel dat het water hen structureel aan de lippen staat. Het is elke dag worstelen en ik vraag me af hoe lang het zo nog verder kan."

'Procureurs’, Canvas, 21.20 uur