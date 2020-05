Gilles De Coster over gevolgen corona voor ‘De Mol’: “Uitstel is een mogelijkheid” LOV

19 mei 2020

11u38

Het coronavirus is nog niet meteen uit zicht, en dat brengt ook problemen met zich mee voor heel wat televisieprogramma's, waaronder 'De Mol'. Daarin trekken de kandidaten naar verre landen zoals Vietnam en Mexico, iets dat onmogelijk lijkt te worden. "We werken een aantal scenario's uit", vertelde presentator Gilles De Coster aan 21bis.be

Zal het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ in ons land opgenomen worden? “We wachten af wat er gaat kunnen en wat niet. We werken een aantal scenario’s uit. Er zijn heel veel mogelijkheden, uitstel is daar ook eentje van.”

Gilles vindt het zelf geen minpunt als ‘De Mol’ binnen de EU zou moeten blijven. “Toen we ‘De Mol’ hebben heropgestart, zijn we naar Argentinië geweest in 2016. Die reeks is eigenlijk geschreven op basis van Griekenland, en ik moet zeggen dat ik dat tot nu toe het meest geslaagde land vind. Dus alles kan.”