Gilles De Coster bevestigt de locatie van ‘De Mol’ KD

04 december 2019

06u32 56 TV ‘De Mol’-presentator Gilles De Coster heeft bevestigd dat het nieuwe seizoen van het populaire programma zich in Griekenland zal afspelen. De locatie werd vanochtend al geraden door enkele oplettende kijkers die de aankondiging van het nieuwe programma ‘Lion Marked Legend’ niet geloofden.

VIER lanceerde een spotje voor het nieuwe programma ‘Lion Marked Legend’. Wie ‘Lion Marked Legend’ door elkaar haalt, kan er ook ‘De Mol Griekenland’ mee vormen. Dat land zou na Argentinië, Zuid-Afrika en Vietnam aan het lijstje met ‘De Mol’-bestemmingen worden toegevoegd. Mollenjagers vonden ook enkele andere hints in het filmpje. Zo is Gilles De Coster te zien als het hoofdpersonage, klinken er quotes als “Er is een verrader in ons midden”, én wordt het deuntje van ‘De Mol’ heel even afgespeeld op het einde van de trailer. Of de figuranten in de clip eigenlijk de kandidaten zijn, is niet bekend. Op een precieze uitzenddatum voor ‘De Mol’ is het nog wachten. Gilles bevestigt via Twitter wel dat het nieuwe seizoen opgenomen werd in Griekenland.

Lion Marked Legend is een anagram van "De Mol Griekenland"! Mark 🌱 #KOZP(@ markreid90) link

Vorig seizoen bleek spoedarts Elisabet de saboteur in ‘De Mol’ te zijn.