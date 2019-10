Gillen, bibberen en beven: onze 10 kijktips voor een slapeloze Halloween

Redactie

31 oktober 2019

14u00

Bron: Tv Familie/Eigen berichtgeving 1 TV De avond valt steeds sneller, de wind wakkert al eens huilend aan. Oktober loopt nu echt op zijn einde en dat kan maar één ding betekenen: Halloween is gearriveerd. Je kan gaan rillen en gillen op een van de griezeltochten die worden georganiseerd. Maar heerlijk huiveren kan ook in een verwarmde bioscoop of gewoon lekker thuis. Want ook dáár wordt volop horror geserveerd. Speciaal voor alle griezelfans verzamelen we het beste halloween-amusement van het moment.

Op tv: ‘Get Out’, 20.35 uur op Q2

Fans van het duister hoeven op Halloween niet verder te gaan dan hun eigen zetel. Vanavond zendt Q2 dan ook ‘Get Out’ uit, een prent die kijkers gegarandeerd de stuipen op het lijf jaagt. De film gaat over Chris, een jongen die met zijn vriendin naar het zuidelijk gelegen landgoed van haar familie trekt om er kennis te maken met haar ouders. Aanvankelijk denkt Chris dat het overdreven vriendelijke gedrag van de familie de manier is waarop zij met de situatie omgaan. Maar Chris doet een serie vreemde ontdekkingen en komt er al snel achter dat er een duistere reden is waarom hij werd uitgenodigd.

In de cinema: ‘It: Chapter Two’

De eerste ‘It’ is de griezelfilm uit 2017 die verantwoordelijk was voor de horrorclown-hype van enkele jaren geleden en is nu te bekijken via Netflix. In het vervolg huist het kwaad opnieuw in het stadje Derry als horrorclown Pennywise de zogenaamde Losers Club – jong en oud – weer bij elkaar brengt. Dankzij ‘It: Chapter Two’, die al enkele weken in de cinema draait, zullen clowns nu met nog wat meer achterdocht bekeken worden. Zéker in de halloweenperiode.

Op Play (More) en zender Fox: ‘The Walking Dead’

Het is en blijft dé zombiereeks van het moment. Seizoen 10 van ‘The Walking Dead’ loopt volop op Fox en Play (More). En op die streamingdienst van Telenet kan je ook de andere seizoenen nog bekijken. ‘The Walking Dead’ is sowieso ideaal kijkvoer voor griezelfans die graag bingewatchen in het halloweenseizoen. In het tiende seizoen breekt de lente aan, maar het gevaar blijft om elke hoek schuilen. “Dit seizoen gaat over angst, en hoe die angst eruit ziet en voelt”, waarschuwen de makers.

Op Netflix: ‘Haunted’

Tweede seizoen van deze huiveringwekkende reeks. Ook nu krijg je beklijvende getuigenissen voorgeschoteld van mensen die écht geloven dat het spookt bij hen thuis en die dat met beelden nog lijken te kunnen bewijzen ook. Is er dan toch meer tussen hemel en aarde dan wat je denkt? En moeten we daar bang voor zijn? Dit is hoe dan ook een reeks die je beter niet in je eentje in het donker bekijkt. Want anders: slapeloze nachten gegarandeerd.

In de cinema: ‘Ready or Not’

Deze film loopt al even in de bioscoop, en is uitermate geschikt voor Halloween. Grace trouwt met haar knappe, rijke verloofde Daniel. En ze wordt uitgenodigd op het imposante, maar wat sinistere landhuis van zijn familie. Tijdens de huwelijksnacht wordt haar gevraagd om mee te doen aan hun traditie. Ze moet die nacht verstoppertje spelen met de hele familie. Maar: ze mag vooral niet gevonden worden. Het klinkt Grace eerst grappig in de oren. Tot ze merkt dat de familieleden van haar kersverse man haar blijkbaar willen vermoorden. ‘Ready or Not’ is amusant, spannend én bloederig griezelig tegelijk.

Op Netflix: ‘ In the Shadow of the Moon ’

Een politiedetective raakt geobsedeerd door een moordenares. Het mens maakt op een onbegrijpelijke manier slachtoffers. Ze sterven tegelijk, terwijl ze zich op grote afstand van elkaar bevinden. Héél bizar... Het enige wat de doden aan elkaar linkt, zijn twee wondjes in hun nek. Langzaam wordt duidelijk dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn. Want voor iedereen gaat de tijd vooruit, maar voor die moordenares gaat de tijd áchteruit! Hoe moet je haar dan te pakken krijgen? En ook: is ze eigenlijk wel menselijk?

In de cinema: ‘Haunt’

Dit is een rasechte halloweenfilm. Gloednieuw en precies wat je verwacht en wil. Het clichématige maar doeltreffende verhaal: een groep vrienden besluit de nacht door te brengen in een pand dat de reputatie heeft een regelrecht spookhuis te zijn. Op die zogezegd vervloekte plek willen ze stoer hun ergste angst recht in de ogen kijken. Die vrienden moeten tot hun afgrijzen algauw inzien dat hun gruwelijkste nachtmerries waarheid worden. En het is duidelijk dat - uiteráárd - niet iedereen de nacht zal overleven.

Op tv: ‘The Omen’, 0.45 uur op CAZ

Op CAZ kan je voor een ware klassieker gaan: ‘The Omen’, de horrorprent van Richard Donner uit 1976. In de film haast de Amerikaanse ambassadeur Robert Thorn zich naar het ziekenhuis omdat zijn vrouw Katherine moet bevallen. Er gaat iets fout tijdens de bevalling en hun baby overlijdt. Maar in overleg met de priester, en zonder dat Katherine het weet, wordt een andere pasgeboren baby omgedoopt tot Roberts en Katherine’s zoontje, Damien. Tot zijn vijfde verloopt alles goed, op zijn eerste bezoekje aan de kerk na. Maar dan start een vreemde reeks ongelukken, met als eerste voorval de zelfmoord van de oppas...

Op Netflix: ‘Eli’

Het leven van een jongetje met een slepende ziekte lijkt enkel gered te kunnen worden met een experimentele therapie in een afgelegen privékliniek. Eli ondergaat die therapie, maar daarna wordt hij nooit meer dezelfde. De filmmakers zetten je op gruwelijke wijze op het verkeerde been. Je dénkt naar een ziekenhuisdrama te kijken, om plots midden in een horrorfilm terecht te komen. Een echte schok voor kijkers.

In de cinema: ‘Doctor Sleep’

Deze film is echt iets voor jou als je van de griezelklassieker ‘The Shining’ (met een nog jonge Jack Nicholson) houdt. Ook ‘Doctor Sleep’ is een verhaal van Stephen King. Ewan McGregor speelt Danny, het jongetje uit ‘The Shining’. Hij is intussen al lang volwassen en worstelt nog altijd met de vreselijke herinneringen en trauma’s uit zijn jeugd. En zijn bovennatuurlijke gave, die werkt ook op z’n gemoed. En dan ontmoet hij Abra (Rebecca Ferguson uit ‘That ’70s Show’), die over dezelfde krachten beschikt. Samen worden ze het doelwit van een duister genootschap.