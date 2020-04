Gianni blikt terug op 'Temptation Island': "Ik had meer oog voor de productie dan voor de verleidsters” SDE

12 april 2020

10u31 0 TV Ondanks hun eerder korte verblijf op ‘Temptation Island’ zijn Nederlanders Gianni (27) en Melissa (23) toch twee van de meest opgemerkte kandidaten, gezien ze vanwege een gesmokkelde gsm zonder pardon van het eiland werden gestuurd. In De Limburger blikt Gianni terug op zijn avontuur.

Spijt heeft Gianni niet van zijn deelname, vertelt hij in De Limburger. Integendeel. “Ik vond het leuk om mee te doen aan ‘Temptation’, maar Melissa vond het minder", zegt hij. “Ik heb dus geen spijt, maar zou vanwege haar niet snel nog eens meedoen.”

De Nederlander beleefde dan ook een fijne tijd in de villa in Thailand. “Ik vond het prachtig in de villa, maar was vooral bezig met alles eromheen", geeft hij echter toe. “De acht verleidsters zag ik natuurlijk wel, maar ik had meer oog voor de productie, voor hoe de cameramensen te werk gingen en dat soort dingen.” Toch had hij onderschat hoe hardnekkig de verleidsters zijn, klinkt het. “Ik vermoedde al dat er veel gefeest werd, maar wist ook wel dat ik niet een van die jongens zou zijn die de fout in ging. Toch zijn die meiden er echt goed in om je gek te maken.” Vooral wanneer de alcohol ‘s avonds rijkelijk vloeit, wordt het gevaarlijk. “Dan moet je wel opletten voor wat je doet. Ik trok dan gewoon mijn eigen plan”, zegt Gianni. “Sowieso luisterde ik niet naar de makers die steeds van alles vroegen: ‘Kun je nog even de badkamer inlopen? Kun je nog even met die verleidster gaan praten?’ Daardoor heb ik wat aanvaringen gehad met de makers, omdat ik er geen zin in had.”

Urenlang wachten

Een van die aanvaringen gebeurde voor een kampvuur: “Een ramp”. “We moesten ons ‘s middags binnen de tien minuten klaarmaken”, vertelt Gianni. “Vervolgens lieten ze ons uren wachten op een bankje. Belachelijk, zogenaamd door een technische storing.” De Nederlander besloot dan maar om in zijn bed te gaan liggen, en weigerde daar nog uit te komen. “Het duurde me allemaal veel te lang. Van dat soort flauwekul houd ik niet. Iedereen was in paniek.” Uiteindelijk kwam Gianni zijn bed pas uit, toen hem beloofd was dat ze nu écht zouden vertrekken.

De kwestie van de verboden gsm

Deze week zagen we hoe Gianni en zijn vriendin Melissa naar huis werden gestuurd omdat ze een gsm naar Thailand gesmokkeld hadden om contact te houden - iets dat strikt verboden is. “Ik heb volgehouden dat ik geen telefoon op zak had en dat ik niet heb gebeld. Dat zeg ik nu nog een keer", houdt Gianni vol. En opnieuw kreeg hij een aanvaring, nu met presentator Rick Brandsteder. “De opnames moesten een paar keer opnieuw omdat ik gedoe kreeg met Rick. Die deed de dagen daarvoor altijd heel chill, maar ging nu opeens een grote mond opzetten.” Dat Melissa toegaf dat het koppel gsm’s had, verbaast Gianni niet: “Zij wilde volgens mij gewoon zo snel mogelijk naar huis.”

Ondertussen bleef de Nederlander lekker keet schoppen. “We zagen dat de villa waar ik had gezeten op loopafstand was. Toen zijn we daar lekker naartoe gegaan”, lacht hij. “We hebben vanuit de bosjes gegluurd. De productie was kwaad, want ze waren ons kwijt.” Gianni vermoedt niet dat het gedoe met de gsm nog een staartje krijgt. “Dat lijkt me sterk. In het contract stond alleen dat opnameapparatuur verboden was. En het is sowieso onduidelijk wel contract we nou hebben ondertekend. Er zijn meerdere versies, ook zonder handtekening. Ik vind het goed zo.”

