Gezwicht onder druk van fans: Miley Cyrus geeft haar volledige nummer uit ‘Black Mirror’ vrij MVO

14 juni 2019

12u00 0 TV Na het pleidooi van vele fans om het liedje ‘On A Roll’ uit te brengen, dat Miley Cyrus zingt in haar aflevering van de Netflix-show ‘Black Mirror’, is de popster gezwicht. Ze gaf hen niet alleen het volledige nummer, maar ook een bijhorende videoclip waarin ze te zien is als haar personage, Ashley O.

‘On A Roll' was sporadisch te horen in de ‘Black Mirror’-aflevering ‘Rachel, Jack And Ashley Too’, waarin Cyrus de hoofdrol vertolkt. Kijkers waren zo’n fan van het liedjes dat ze de zangeres overspoelden met verzoekjes om het nummer ook écht uit te brengen.

Geen probleem, vond Cyrus, en ze gooide er in één keer een volledige videoclip bovenop. Ze zingt het liedje onder de schuilnaam Ashley O, haar alter ego uit het Netflix-programma. In de clip zijn ook beelden uit de show te zien.

‘Black Mirror’ is een reeks die zich focust op de negatieve aspecten van technologie, en hoe die in de toekomst ons leven mogelijk zou kunnen verkiezen. Zo speelt Cyrus een popster van wie de volledige persoonlijkheid wordt gekopieerd naar een kleine robot, die verkocht wordt aan fans. Met alle gevolgen van dien...