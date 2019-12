Gezocht: word jij de nieuwe Jill Peeters? Anker presenteert vanavond haar laatste weerpraatje Brecht Herman

19 december 2019

05u00 26 TV Jill Peeters vertelt vanavond voor het laatst welk weer het morgen wordt - 19 jaar nadat ze dat voor het eerst gedaan heeft. Een nieuwe weerman of -vrouw is er nog niet en dus lanceert VTM een oproep naar een vervanger. "Die zal langer moeten werken dan twee keer zes minuten per week, zoals sommigen denken."

"En? Hoe bevalt het je? Aan het genieten van 'me-time'?" Sinds ze een maand geleden haar afscheid aankondigde, kreeg weervrouw Jill Peeters de vraag al enkele keren.

"Maar nee, ik ben nog bezig", lacht ze. Vanaf vanavond is ze wel officieel weervrouw af. Na het nieuws van zevenen gidst ze u voor het laatst door regen en zonneschijn. "De nervositeit begint stilaan te komen", vertelde ze gisteren. "Al van toen ik een kind was, ben ik met het weer bezig. Dat is een stukje van mezelf en zal dat ook blijven. Het wordt afkicken om daar niets meer over te vertellen op tv. Of ik het ook echt ga missen, vraag je me het best binnen een half jaar nog eens."

Door het vertrek van Peeters gaat VTM op zoek naar een nieuwe weerman of weervrouw. Er werd al een aantal kandidaten getest, maar de zender lanceert nu een brede oproep naar een opvolger. Er wordt ook aangeklopt bij hogescholen en universiteiten. Want met wetenschappelijke geloofwaardigheid staat of valt alles, zegt de vooralsnog driekoppige VTM-weerdienst, naast Jill Peeters bemand door Frank Duboccage en David Dehenauw. "Statistiek en fysica mogen geen geheimen hebben", vertelt Peeters. "Statistiek omdat je weermodellen in klare en correcte taal moet kunnen omzetten. Als er een probabiliteit van 10% op regen is, ga je geen zwaar wisselvallige dag aankondigen. Bij 90% moeten mensen weten dat het een natte dag wordt. Fysica heb je dan weer nodig om te begrijpen hoe bijvoorbeeld een zeebries werkt, zodat je kan vertellen wanneer die zal opsteken."

Kennis alleen volstaat niet. Je hart moet ook kloppen voor hoge- en lagedrukgebieden. Jill Peeters: "Het weer kan je verrassen - op een aangename of minder aangename manier. Dat gevoel moet je ook als weeranker koesteren, zodat je verwonderd blijft. Als je weet dat het 's nachts gaat vriezen en er 's ochtends rijp zal liggen, kan je daar in je weerbericht een verhaal rond vertellen, waardoor mensen misschien iets vroeger de gordijnen zullen opentrekken om dat toch te zien."

Meer dan 6 minuten werken

Zowel mannen als vrouwen komen in aanmerking voor de job. "Maar als je al twee mannen hebt, lijkt het me toch het beste om er een vrouw naast te zetten", zegt Peeters. "Internationaal zie je trouwens steeds meer weervrouwen opduiken. Dus ja, een vrouwelijke opvolger zou ik wel cool vinden."

David Dehenauw waarschuwt kandidaten dat het werkritme niet van de poes is. "Er was eens een vrouw die me zei: 'Jij werkt maar twee dagen in de week. En per dag maar zes minuten!' Die dacht echt dat ik niet meer deed dan die paar minuten dat ik in beeld was. (lacht) Maar 's ochtends zit ik thuis al weerkaarten te bestuderen, voor ik naar VTM rij, waar ik het weerbericht voorbereid, me omkleed, laat maquilleren en het weerpraatje opneem. In de namiddag volg ik alles verder op, om 's avonds een nieuw weerbericht op te nemen en live te gaan in de nieuwsuitzending. Voor 20 uur ben ik niet klaar."

Zware periode

Zeker de komende tijd niet, nu Dehenauw en Frank Duboccage er alleen voor staan. "Het wordt een zeer zware periode", zegt Dehenauw. "Ook voor mij persoonlijk, omdat de nieuwsdienst binnenkort naar een nieuw kantoor in Antwerpen verhuist, dat een stuk verder ligt van het KMI en RTL TVI, waar ik ook voor werk." Een deadline voor een opvolger van Jill is er niet. "De kans dat we iemand vinden die alles van weer en wetenschap kent, en meteen op het scherm kan, is klein", denkt Duboccage. "Wellicht wordt het iemand met voldoende kennis, bij wie we nog aan de presentatietechnieken moeten schaven. Dus daar zullen toch enkele maanden over gaan."

Wie Jill Peeters wil opvolgen, kan cv en motivatie mailen naar weer@vtm.be