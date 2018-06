Gezocht: trouwe fans van Mooi & Meedogenloos CMA

26 juni 2018

De soap Mooi & Meedogenloos zou in Vlaanderen wel eens van het tv-scherm kunnen verdwijnen: geen enkele tv-zender wil de serie nog uitzenden. Daarom zijn wij op zoek naar trouwe fans van Mooi & Meedogenloos die willen vertellen over wat de serie en vooral het einde voor hen betekent. Ben jij al meer dan 30 jaar fan? Of heb je pas later ingepikt, maar zou je niet zonder een dagelijkse portie Mooi & Meedogenloos kunnen? Stuur dan een mailtje naar celien.moors@persgroep.be en misschien komt jouw getuigenis morgen in de krant.