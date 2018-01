Gezocht: avontuurlijke oudjes voor nieuw VTM-programma DBJ

18 januari 2018

15u30

Bron: Medialaan 8 TV Dit voorjaar gaat VTM op zoek naar senioren die nog jong van geest en benen zijn om hen de reis van hun leven te bezorgen. In het nieuwe programma 'De Wereld Rond met 80-jarigen' zullen 8 hoogbejaarde Vlaamse vrouwen en mannen – die nog volop in het leven staan en elkaar niet kennen – de kans krijgen om samen een wereldreis te maken.

De deelnemers aan het programma moeten mensen zijn die zelf nooit veel gereisd hebben, maar altijd wel van verre bestemmingen droomden. Ze kunnen zo een groot stuk van de wereld ontdekken.

Wie 78 is of ouder, en er al heel zijn lange leven van droomt te wandelen op de Chinese muur, de tango te dansen in Buenos Aires, mee te rijden met sleehonden in Lapland of op een kameel door de woestijn te toeren, kan zich vanaf nu inschrijven op vtm.be.

Dromen uitkomen

De Wereld Rond met 80-jarigen belooft een warm televisieprogramma te worden, waarin 8 hoogbejaarde mensen de reis van hun leven maken en een ultieme droom in vervulling kunnen zien gaan in 8 landen over de hele wereld. De reis beleven ze aan één stuk en hun eigen levensverhaal loopt als rode draad door de uitzendingen. Ze reizen in groep en smeden zo nieuwe vriendschappen voor het leven.

De zoektocht naar de deelnemers start nu, een uitzenddatum voor het programma is er nog niet. Wie het programma zal presenteren, wordt later bekend gemaakt.