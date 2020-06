Gezocht: 45-plussers die willen deelnemen aan ‘Blind Getrouwd’ BDB

12 juni 2020

07u33

Bron: NB 16 TV “Ouder dan 45 en geen of meerderjarige kinderen? Schrijf je gerust in voor ‘ “Ouder dan 45 en geen of meerderjarige kinderen? Schrijf je gerust in voor ‘ Blind Getrouwd ’!” Met deze oproep proberen verschillende gezichten van het voorbije seizoen van het VTM-programma ook oudere mensen warm te maken om zich kandidaat te stellen.

Onder andere Christophe Ramont en Nick Laenen, het populairste koppel van het meest recente seizoen van ‘Blind Getrouwd’, deelden de oproep van VTM op sociale media. Volgens de zender is de hoeveelheid inschrijvingen van mensen boven de 45 de voorbije weken al mooi toegenomen, maar mag dat aantal nog verder de hoogte in.

“Drie weken geleden zaten we aan een recordaantal van 3.600 inschrijvingen en daarvan was 7 procent ouder dan 45", zegt Elle De Leeuw van VTM in Het Nieuwsblad. “Ondertussen zijn daar nog eens 350 potentiële kandidaten bijgekomen en daarvan is nu 18 procent 45+. Het gaat dus de goede kant uit. Hoe meer inschrijvingen, hoe groter de kans dat de experten een geschikte match vinden.”

Ouder dan 45 en geen of meerderjarige kinderen? Op zoek naar de liefde? Schrijf gerust in voor #BlindGetrouwd (ik kan het alleen maar aanraden 😉)!

Er zouden blijkbaar wel al wat leuke vrouwen ingeschreven hebben, maar die moeten nog een man (of vrouw! 🤯) vinden. Gewoon doen! pic.twitter.com/UkkIrpbOVO Christophe Ramont(@ c_ramont) link

Seizoen gemist? Herbekijk hier het volledige seizoen van Blind Getrouwd op VTM GO.