Gezin dient klacht in tegen VTM-programma: "We kregen ongevraagd details over de dood van onze zoon te zien"

08u46

Bron: Het Nieuwsblad 3 VTM TV Het gezin Janssen uit Knokke-Heist dient een klacht in tegen productiehuis Geronimo dat verantwoordelijk is voor het VTM-programma 'Helden van Hier: in de lucht, schrijft Het Nieuwsblad. Zonder dat ze op de hoogte waren, kregen ze beelden te zien van hulpverleners die naar het station van Beernem gingen omdat er even voordien een wanhoopsdaad gebeurde.

"We kregen details te zien waar ze ons bewust van gespaard hadden", aldus papa Luc Janssen. De mama van Timothy (34) zat nietsvermoedend naar de aflevering te kijken en had al snel door dat het over haar zoon ging. Luc kreeg achteraf pas te horen wat er gebeurd was omdat zijn vrouw en dochter de aflevering gewist hadden.

Het gezin nam contact op met VTM en productiehuis Geronimo. "Ze hebben zich wel geëxcuseerd, maar veel meer niet." Ze raadpleegden een advocaat, die nu een deontologische klacht gaat indienen. "Ze hadden die mensen op voorhand moeten verwittigen", aldus de advocaat.

"Details moeten zien en horen"

"Als ik op de hoogte was geweest, had ik de uitzending niet tegengehouden, maar ik had het op een andere manier willen zien. Wij waren bewust niet op de hoogte van de details, maar hebben ze nu toch moeten aanhoren. Dit is de zoveelste mokerslag", aldus Luc.

VTM betreurt wat er gebeurd is en wil benadrukken dat het productiehuis met de grootste zorg tewerk gaat en strenge procedures hanteert. "We willen uitdrukkelijk onze excuses aanbieden", aldus Sara Vercauteren.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.