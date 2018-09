GEZIEN. 'Zelfde deur, 20 jaar later' ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

13 september 2018

Terwijl z'n rubriek in ‘Man bijt hond’ 2 decennia geleden nog werd verward met deurhandel -“Nee bedankt, we hebben al een hond”- heeft Martin Heylen vandaag geen introductie meer nodig. Zijn geportretteerden van toen herinneren hem alsof het gisteren was, máár tijden zijn veranderd. De frisse pint, die hem spontaan werd aangeboden, is niet meer in huis. En de personages van toen vaak ook niet meer.

De twee kleine knapen maakten dit keer de deur in Watou niet open. Hun ouders evenmin. “De man van de behangwinkel is overleden? En de vrouw ook? Anderhalve maand geleden?” Nee, Heylen is zijn verwondering nog niet kwijt. En hij bijt nog even koppig door. De twee jongetjes vond hij terug in Torhout. De ene is koeltechnieker, de andere een zelfverklaarde IT-nerd. “Ons moeder dood? Dat weten we niet, dat is passé composé. Al tien jaar weten we niks van haar, al tien jaar zijn we gelukkig.” De vrouw bleek uiteindelijk wel nog in leven en samen te wonen met haar nieuwe partner (een vrouw) aan de kust.

In het Limburgse Hoepertingen stelde Heylen 20 jaar geleden de vraag: “Wie ben jij?” en kreeg hij lik op stuk van “Michelleke”. Het mondige juffertje, groeide uit tot een volwaardige Michelle en rechtenstudente. Aan het eind van de aflevering kreeg Martin dan toch z’n frisse pint. Frans dronk 20 jaar geleden niet mee uit respect voor zijn verongelukte zoon en hield die belofte tot op de dag van vandaag in leven.

‘Zelfde deur, 20 jaar later’ doet nadenken over wat er de komende tijd allemaal boven onze hoofden hangt, maar qua format is het ontspannen teren op wat 20 jaar geleden werd gezaaid. Net zoals Jambers al deed met 'Het leven gaat voort'. Heylen serveert in dat opzicht eerder een licht verteerbaar Pascale Naessens gerechtje. Maar ook dat valt bij een zeer groot publiek in de smaak.