GEZIEN. 'Wat een Jaar!' (VTM) ★★★★☆ Evelien Delgouffe

08 september 2018

21u45 0

VTM valt voortaan iedere zaterdagavond met de deur in huis. Een voordeur in een tv-show, dat moet van 'Samson en Gert' geleden zijn. Of van 'Binnen Zonder Bellen', natuurlijk. Voor Koen Wauters inmiddels ook al 20 jaar rugwaarts. In de eerste aflevering van ‘Wat een Jaar!’, flitste Koen de teletijdmachine nog een stuk verder (naar z'n eigen Clouseau-beginjaren) om er op te duiken als spelleider van een bont tv-allegaartje.

Leo Van der Elst mag dan in 1986 de beslissende goal hebben gemaakt, de beslissende mop viel in de zesde minuut met dank aan Jonas Van Geel; type 'Snelle Eddy', maar dan -volgens Nathalie Meskens- met een zwaar alcoholprobleem. Leo's verhaal over plassen in een hokje met Maradona, deed Van Geel monkelen richting teamgenoot Bart Kaëll: “Bart zou ni goe kunnen plassen, tenzij in z’n eigen oog." Een ingeving van het moment, de acteur lag vooral strijk om zichzelf.

In de eerste ronde moesten de teams de moeilijkste vragen (dat was relatief) om ter snelst naar de tegenpartij kaatsen. In het Hollandse origineel, gepresenteerd door Linda De Mol, dragen de kandidaten een ‘Lingo-balzak’ voor hun kruis en grijpen ze bij elkaar naar geldbedragen. Klein verschil in hilariteit, maar de Vlaamse variant had andere troeven. Zo werd de medley niet op voorhand ingezongen. Jonas Van Geel die zich voor een livepubliek aan falset waagt, is dan geen balzaklingo, wel letterlijk met de ballen bloot gaan.

'Wat een Jaar!' sloeg als een vleermuis met epilepsie alle kanten op. Van een spin-off van 'Tegen De Sterren Op' tot -in z'n mindere momenten dan- kolder aan de kust. Máár: 'Wat een Jaar!' was vooral old school VTM-entertainment voor jong en oud. Het feit dat ik volop ‘Kriebels’ (wie kent dit programma nog?) had, betekent dat ik officieel oud ben. Enfin, laten we er nostalgisch van maken.