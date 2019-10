GEZIEN? ‘Wat een Dag’: zever, gezever JH

29 oktober 2019

06u56 0 TV Als het spreekwoord klopt dat een slechte generale repetitie goed is voor een sterke première dan hoefden de bedenkers van ‘Wat een Dag’ zich geen zorgen te maken. De proefaflevering was immers zo ondermaats dat het moeilijk slechter kon. Alhoewel…

Gisteren was het ‘voor echt’ en mocht de volledig uit ingestudeerde vlotheid opgetrokken Davy Parmentier de tien ‘verhalen van de dag’ vertellen. Na de melding dat Jacques Vermeire ingehuurd kon worden om de goegemeente tijdens Halloween de daver op het lijf te jagen mocht centrale gast Karen Damen in de studio haar 45ste verjaardag vieren. ‘Familie’-collega Jasmijn Van Hoof volgde haar naar overal en nergens en verder had de gewezen rosse van K3 niets zinnigs te vertellen. Leen Dendievel deed live verslag vanop de Boekenbeurs en pikte bv’s als Bo Van Spilbeeck en Annick Ruyts uit het publiek. Over boeken geen woord. De amper nog te vermijden ‘Buurpolitieman‘ Andy Peelman ging op patrouille naar het feestje van Helmut Lotti waar hij enkele woorden wisselde met prins Laurent die door vlotte Davy “een grote vis” en door Andy een “rare meneer” werd genoemd. Nadat paljas Max veel te lang iets deed met ballonnen kwam actrice Ruth Beeckmans over haar moeilijke bevalling vertellen. In een opgeklopt sfeertje waar je tureluurs van werd meldde geluidstechnicus Pascal Braeckman zich om te ontkennen dat de zich in alle toonaarden excuserende Davy hem respectloos had behandeld rond het overlijden van Marieke Vervoort. Karen Damen had het nog over de sterke moederbinding met haar zoontje Sky en dan waren we eigenlijk aan het laatste verhaal toe waarin werd vooruitgeblikt naar de dag van morgen. Dat zal er wat mij betreft eentje zonder ‘Wat een Dag ‘ zijn. Een flauw en flets programma vol onnozele fait divers dat de naam talkshow onwaardig is en behalve veel oeverloos ‘zever, gezever’ zo weinig te bieden heeft dat het amper nog te redden lijkt.