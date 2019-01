GEZIEN. ‘Voor ik het vergeet’: “Lollig is het niet meteen” Evelien Delgouffe

07 januari 2019

Kwetsbare individuen op tv tonen die niet (meer) de verantwoordelijkheid over hun doen en laten dragen. Afgezien van ‘Temptation Island’, heb ik het daar moeilijk mee. De lijn met voyeurisme is dun en ik hou er niet van wanneer frêle doelgroepen als kanonnenvlees worden ingezet onder het mom van ‘authentieke televisie’.

Ik hield mijn hart vast, toen Wannes Deleu voor z’n nieuwe inlevingsreportage naar het tehuis van zijn dementerende ‘grootmoe’ trok en daar per direct een camera op haar neus duwde. Vooral omdat het al ‘n tijdje geleden bleek dat Wannes z’n oma had bezocht, uit angst met haar ziekte geconfronteerd te worden. Het mag dan een goede aangelegenheid zijn dat het medium televisie die band terug kan aanhalen. Voor het te laat is. En zij het vergeet.

“Als ik een maand bij haar intrek, zal ze me wel herkennen zeker?” Zo simpel bleek ‘t niet. Rosa vergat meermaals per dag wie die kwiet met z’n camera was. Jos, Werenfried, Wannes, het maakte geen verschil.

‘Voor ik het vergeet’ is een kale weergave van de onbereikbare realiteit die dementie heet. Lollig om naar te kijken is dat niet, al bleek de naïeve aanpak van Wannes wel goed te werken in de dynamiek met z’n oma. “Mag ik hier bij u wonen?” -“Ja zenne, dan gaan we samen uit”, leefde ze op.

Wetende dat ‘Voor ik het vergeet’ een persoonlijk verhaal is, zal het zeker wat losmaken bij kijkers die (on)rechtstreeks met dementie in aanraking komen. En gezien meer dan 130.000 Vlamingen aan dementie blijken te lijden, zijn dat er ‘n hele hoop.

★★★☆☆