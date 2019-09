GEZIEN? ‘Vandaag’ lijkt te veel op gisteren, aldus columnist Jules Hanot Jules Hanot

03 september 2019

00u00 0 TV Dan durf je als openbare omroep een flamboyante madam met ballen en een welluidender voornaam dan pakweg Gert, Lieven, Goedele of Jonas je nieuwe talkshow toe te vertrouwen, en dan noem je de pasgeborene 'Vandaag'. Banaler en onpersoonlijker kan haast niet. Al is het maar omdat "Ik ben na 'Danira' in bed gekropen" aanlokkelijker klinkt dan "Ik ben na 'Vandaag' gaan slapen".

Maar dit geheel terzijde. Het gaat tenslotte om het programma zelf - de grote vuurdoop van Danira Boukhriss Terkessidis (29) die zowel het aan metaalmoeheid bezweken 'Van Gils & Gasten' moet doen vergeten als de toenemende populariteit van 'Gert Late Night' moet counteren. Voorwaar geen makkelijke opdracht voor een jong talent met een kleurtje dat, hoe ze ook haar best doet, helaas altijd wel controverse uit een bedenkelijke hoek zal uitlokken. Vanzelfsprekend moet een talkshow net als de gastvrouw groeien, maar of 'Vandaag' een vaste afspraak wordt, durven we na de eerste aflevering te betwijfelen.

Een zenuwachtige Danira probeerde er enthousiast gesticulerend de vaart in te houden, maar het gesprek met Youth for Climate-leden Anuna De Wever en Toon Lambrecht over burgerlijke ongehoorzaamheid, Pukkelpopincidenten, haatberichten en onenigheid kon niet boeien. 'Usual suspect' Herman Brusselmans mocht zijn zoveelste boek voorstellen en speelde, voorspelbaar, zijn inmiddels tot op de draad versleten rolletje van platitudes brakende - "Ik vind niets plat, behalve jouw borstkas, Danira" - zelfverklaarde oppergod der letteren. De reportage over de eerste schooldag in Zwankendamme was er eentje van dertien in een dozijn en moest onderdoen voor die in 'Gert Late Night'. Tot slot mocht een 'Thuis'-delegatie onder aanvoering van 'Simonneke' het 25-jarige jubileum van Vlaanderens populairste soap enige luister komen bijzetten. Ook hier kwam de kijker niets te weten, behalve de zekerheid "dat in 'Thuis' nooit ufo's zullen landen".

Verrassende gasten, interessante gesprekken over de actualiteit van de dag: niets daarvan in 'Vandaag', dat in een sfeer van opgeklopte gemoedelijkheid doelloos verder kabbelde en warempel enige heimwee opwekte naar 'Van Gils & Gasten'. Jammer voor Danira, maar dit kan, en vooral: moét, (veel) beter.