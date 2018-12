GEZIEN. ‘Van Rossem’ (VIER) ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

04 december 2018

21u40 0

Wie Jean-Pierre Van Rossem zegt, zegt fraude, Ferrari’s en Brigitta Callens. Wie Peter Boeckx zegt, zegt aaibare criminelen, steenrijke landgenoten en -tiens- Brigitta Callens! Dat deze twee mekaar gevonden hebben voor een docureeks, mag niet verwonderen.

De eerste aflevering opent met ‘n uitgebluste Van Rossem die de sigaretten heeft afgezworen. Nu ja, tijdens de tweedelige docureeks zien we de ex-beursgoeroe nog liederlijk doempen zoals alleen een Van Rossem dat kan. Al zijn dat beelden van vóór z’n medische ingreep.

Het gros van de tijd treffen we een revaliderende, onderuitgezakte Jean-Pierre in de zetel van z'n door de deurwaarder kaalgeplukt appartement in Kapelle-op-den-Bos. Daar krijgt hij bezoek van spoken uit het verleden. Van een ex-leerling tot een ex-Moneytron girl. Hun alternerende aanwezigheid zorgt niet alleen voor een frisse wind doorheen de reconstructie van z’n leven, het voorkomt ook dat Van Rossem zou afglijden in een fantasiewereld van verzonnen anekdotes. Nu hoorden we het eens van ‘n ander hoe hij met z’n beursbeleggingsbedrijf geld van rijke Arabieren aftroggelde met behulp van 50% verticale en 50% horizontale hostessen.

Hoewel ‘The Sky is the Limit’-bedenker schaamteloos inzoomt op de teloorgang van de mythische figuur Van Rossem -denk aan de amechtige kruipscène op de trap- portretteert hij hem evengoed naar vermaardheid: als een man die de media als geen ander kon (en nog steeds kan) bespelen en vadertje staat zal blijven koeioneren tot z’n laatste snik gegeven is.

