Gezien? ‘Trafiek Axel’: “Axel had met z’n Matroesjka-tronie zelf meer weg van een crimineel” Evelien Delgouffe

21 februari 2019

21u35 0

Een verborgen camera filmt twee handen met gouden ringen om de vingers: “Breng ons het geld en je krijgt Puja”. Nee, u zat niet naar een actiefilm met Liam Neeson te turen. Al leek ‘Trafiek Axel’ dat wel te ambiëren. De nieuwe reportagereeks van Eric Goens met in de hoofdrol Axel Daeseleire wierp een twijfelachtig licht op de wereld van de illegale trafiek.

“Kinderhandelaar Mika loopt doodgemoedereerd binnen alsof hij een gsm of stofzuiger komt verkopen”, leidde Axel z’n undercover-operatie in. Als iemand mij een stofzuiger komt verkopen in een Pizza Hut in Punjab, zou ik ook fronsen. Wat Axel wilde bedoelen is dat hij, met z’n ‘Matroesjka’-tronie, meer weg had van een crimineel dan de goedlachse Indiër die recht tegenover hem ging zitten. Toch deed hij zich voor als de wanhopige ouder met onvervulde kinderwens. Een paar uur later stond ‘Axel from Belgium’ oog in oog met de 3-jarige Puja die hij voor 10.000 euro mee naar huis kon nemen.

Kinderzwendel is schrijnend en daardoor smaakt het zo wrang dat dit niet door een echte onderzoeksjournalist werd onderzocht. Dat Axel zich als nietsvermoedende toerist liet beduvelen in ‘Axel Opgelicht’, oké, maar een deontologische fout is snel gemaakt. En z’n zin voor overdrijven -”Deze vrouw is duidelijk én zichtbaar zwanger”, terwijl haar buikomtrek nauwelijks afweek van de zijne- zorgde ervoor dat ik meer in vraag stelde dan goed voor me was. Hoe kan een drone -iets wat je niet alle dagen ziet in de slums- onopgemerkt een geheime missie achtervolgen?