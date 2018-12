GEZIEN. ‘The Voice Senior’ (VTM) ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

22u40 1 TV Nu hij zelf de zestig gepasseerd is, voelde John De Mol de demografische druk om ook een geriatrisch verantwoorde versie van zijn miljoenenkind in elkaar te knutselen. Bij ‘The Voice Senior’ kunnen we alles verwachten wat we bij een normale ‘The Voice’ te zien krijgen, alleen klinken uitspraken als “Ik ga zingen tot ik erbij neerval”, plots een stuk aannemelijker.

“Ze komen hier vooral om zich te amuseren” liet coach Walter Grootaers, de patroonheilige van rockende oude knarren, optekenen. Wat niet wil zeggen dat er geen ego’s opdoken in de eerste ‘Blind Audition’. De 78-jarige Mariette, die in de coulissen een borreltje achterover kiepte, pikte het niet dat Natalia zich niet had omgedraaid. “Van als gij meedeed aan dat Idool ding zijde mijne favoriet en nu blijft ge daar zitten.”

De grootste ego-klap kwam er ongetwijfeld voor Lea Couzin. Toen de coaches ontdekten wie ze de rug hadden toegedraaid, reed het viertal zich vast in een excuus-discours van ‘vergeten te drukken’ en ‘dure plaatsjes’. Helmut Lotti schoot de situatie finaal aan flarden door de grande dame naar haar leeftijd te vragen. “Hoe jóng ik ben?”, antwoordde ze cassant. “Ik ben een jaar ouder dan mijn tandjes.” Een repliek die Dana Winner niet hoeft te proberen.

‘The Voice Senior’ is een minnelijke vorm van leeftijdsdiscriminatie voor zij die eraan herinnerd moeten worden dat senioren nog steeds meetellen. En er tegelijk niet te zwaar aan tillen dat middelmatige zangprestaties om diezelfde reden iets meer lof toebedeeld krijgen.