GEZIEN. ‘Studio Tarara’: “Na hoogmoed volgt meestal een val” Evelien Delgouffe

12 februari 2019

22u35 7

Als een met Emmys bekroond productiehuis een reeks maakt over de losbandige beginjaren van VTM en mij meesleurt in één van de grootste throwbacks uit mijn 30-jarige bestaan, kan ik niet anders dan enthousiast zijn. ‘Studio Tarara’ spant als gelijknamige sketchshow een fictief universum binnen de historische tijdlijn van VTM. Even dacht ik écht dat een piepjonge Kaëll in een aanpalende studio ‘Rad van Fortuin’ stond in te blikken -ook al was dat in 1993 nog Capiau- en had ik zin om mijn haar tussen een wafelijzer te steken, dat ook.

Los van de kleurrijke revival en de parade VTM-coryfeeën, moest het verhaal van ver komen. De grootste fout die men kan maken is verwachten dat een ‘Shelter’-geesteskind automatisch een tragikomische reeks is. Ongeacht hoe hard de makers ‘dramareeks’ roepen, dan nog denk je: ‘ja tarara’.

‘Studio Tarara’ is niet het lollepottheater van een ‘Safety First’, maar een reeks waarbij de vuilste was uit de showbizz-mand werd geplukt in de hoop er een meeslepend verhaal rond te brouwen. Drank, drugs, seks, grensoverschrijdend gedrag, ... Het was snakken naar een streepje frivoliteit. En affiniteit. De hoofdpersonages waren zo verteerd door zelfdestructie dat het me eerder onverschillig liet wie er op de parking in een plas bloed eindigde. Na hoogmoed volgt meestal een val.

Wetende dat Tim Van Aelst twee jaar z’n slaap heeft gelaten voor dit project, hoop ik alsnog op een geniale plottwist die mij m’n ongelijk bewijst. Ik koop alle klinkers, Walter. Euh, Bart!

★★★☆☆