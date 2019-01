GEZIEN. ‘SOS 112': “Camera loopt en... doe maar iets” Evelien Delgouffe

28 januari 2019

In de nieuwste toevoeging aan de ‘Echte Verhalen’-saga volgen we het gescripte reilen en zeilen op de spoeddienst. Even dacht de hypochonder in mij wat te kunnen bijleren. Hoe ik een hyperventilatie kan onderscheiden van een astma-aanval, bijvoorbeeld. En hoe ik nu eigenlijk best de hulpdiensten bereik: via SOS? Of 112? ‘De Buurtpolitie’ indachtig had ik beter moeten weten.

De aflevering begon met een getrouwd ambulanciersduo dat hun geëmmer over hun negende huwelijksverjaardag moest opbergen voor een melding van een vrouw in nood. Eenmaal daar trof de mannelijke ambulanciershelft een hulpeloze bejaarde vrouw aan in haar badkuip. De ‘ervaren’ hulpverlener schrok zich de pleuris, maakte rechtsomkeer en duwde zonder verdere uitleg zijn eega de badkamer binnen. Ook zij strompelde bijna over haar eigen schaamte wanneer ze de vrouw naakt in de badkuip zag liggen en vroeg of ze eventueel een handdoek over zichzelf kon draperen. Kwestie van het werken wat appetijtelijker te maken.

Het noodgeval waarvoor Peppi en Kokki waren binnengedrongen bleek een kleine teen die vastzat in het ‘roosterke’ van de badkuip. Waarop de rest van het verhaal een loodrechte glijbaan richting dieperik werd. “Hedde gij toevallig bruine zeep in huis?”, vroeg Kokki. Een sloophamer daarentegen. Vijf minuten later lag grootmoe met badkuip en al op de brancard. Voilà, dat was ‘SOS 112'. Een kleuterige karikatuur van het ziekenhuiswezen naar het succesrecept van ‘De Buurtpolitie’: “Camera loopt en... doe maar iets.”

★☆☆☆☆