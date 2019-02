GEZIEN? ‘Rond de Noordzee’: “Champagne-doopsel en een karaokemachine” Evelien Delgouffe

12 februari 2019

Als er iemand weet hoe hij epische tochten naar de kijkbuis kan vertalen, dan is het wel Arnout Hauben. De pelgrim van de Reyerslaan heeft alweer een nieuwe boetedoening beet. Dit keer brengt ‘m dat ringrond de Noordzee. Dat de langste weg de interessantste is, verklaart waarom hij zich in de eerste minuten per kano vastreed in het centrum van Brugge.

Hoe meer ie opvalt, hoe meer ie aan de praat geraakt. De sujets vielen Hauben als vers gevelde muskusratten in de schoot. De exotenbestrijder, die op een middeleeuwse schat bleek te wonen, had er al 470 gevangen. “Ben blij dakkik geen rat ben”, liet Arnout de alledaagsheid resoneren en weg was hij. Ergens op de dijk van Knokke moest alweer per toeval op de koffie worden gegaan. Daar kreeg hij een fotoalbum van het champagne-doopsel van Cathy gepresenteerd, een schoothond met een veel te luxueus leven.

Door de wind en de regen, langs betonblokken en kapellen, kwam Hauben Martine tegen. Haar vader verging vijftig jaar geleden op zee. “Ik ben nu twintig jaar ouder dan hem”, zei ze met zandstralende weemoed in de ogen. Het bracht de ploeg naadloos bij Didier die vroeger als schipper tussen 8 en 10.000 euro ving. Hij voer hen aan boord van het baggerschip dat zand naar de kust van Oostende spuit. In de buik van de mastodont trof Arnout een karaokemachine aan, voor de hoofdzakelijk Filipijnse bemanning. “Voor hen is dit super belangrijk”, glunderde de chef. Zo grijs de Noordzee, zo kleurrijk dit portret ervan. Kudos Arnout Hauben en kornuiten.

