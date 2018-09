GEZIEN. 'Oh My God' (VIJF) ★☆☆☆☆ Evelien Delgouffe

11 september 2018

21u45 0

Alsof de katholieke kerk nog niet genoeg op sterven na dood is, doet VIJF er nu een laatste sacrament bovenop. In ‘Oh My God’ stelt een kransje kloosterzusters de deuren van hun barmhartigheid open om een handvol verloren dochters op het rechte pad te helpen. De programmamakers leken de goedgelovige nonnen er echter niet bijverteld te hebben dat het hier over 5 notoire feestbeesten gaat (waaronder 2 Temptation Island-verleidsters) die van ‘zuipen en fuiven’ hun dagelijks brood hebben gemaakt.

“Ik moet alcohol hebben, ik kan niet meer!”, klonk het al na 2 minuten achter gesloten kloosterdeuren. Lana zag zich genoodzaakt om tussen de rekken van de Colruyt een stevige slok Amaretto tot zich te nemen en Kyara wilde Moeder-overste doen geloven dat Mas Pere 'Onze Vader' betekent "in het Frans". Met de nodige tv-magie zullen de twee wereldvreemde werelden elkaar ongetwijfeld omarmen op het einde. Shopping queen Zoë, die gratis kleren aan minderbedeelden stond uit te delen in een outfit van 1200 euro, leek althans wakkergeschud. "In de Gucci-winkel word je behandeld als koning. Dat is wel een hele aanpassing."

Het kloosterleven anno 21ste eeuw is een petrischaal aan human interest-verhalen. Zoals Moeder-overste in aflevering één heel even in haar hart liet kijken en vertelde dat ze door haar ouders mishandeld en opgesloten werd, maar 'bij de heer' haar veilige haven ver weg van de harde wereld vond. Wars van geloofsovertuiging verdienden deze nonnen meer respect -"Hoe is Jezus in bed?"- en de kijker ook. 'Oh My God' is uitlachtelevisie van het zuiverste wijwater. Na twee afleveringen evangelisch gekreun en gesteun van freules die hunkeren naar hun luxeleventje en hun smartphone, kan ik zo kort zijn als een schietgebed: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest: AFVOEREN.