GEZIEN. “Net zoals de geportretteerde jongeren zoekt ‘100 dagen’ nog naar een identiteit” Jelle Brans

06 januari 2020

22u10 0

‘100 Dagen’ (Een)

TV Het indommelen nam stilaan z’n aanvang tijdens de vlakke eerste aflevering van het reportagemagazine ‘100 Dagen’, toen er zich plots een markante scène ontrolde.

In ‘100 Dagen’ worden enkele jongeren gevolgd die in de laatste maanden zitten van hun middelbare school - zodoende zaten we in het spoor van een blozende knaap die z’n oog had laten vallen op een legercarrière en aldus deelnam aan de toelatingsproeven. Daar hoorden ook urinetesten bij, die blijkbaar interessant genoeg werden bevonden voor de cameraploeg van ‘100 Dagen’. Dit gegeven bemoeilijkte het wateren bij de aanwezige jongens: een volle, tergend trage minuut lang stonden enkele jongens vruchteloos te draaien en keren voor het urinoir, met de camera verwachtingsvol op hun rug gericht. Tot er eentje besloot dat het welletjes was geweest. Hij draaide zich om en sprak met West-Vlaamse tongval: “’k Zou eigenlijk eerst moeten kakken.” Ik heb hard geprobeerd om in deze koldereske scène een treffende metafoor te vinden, maar tevergeefs.

Net zoals de geportretteerde jongeren in dit programma zocht ‘100 Dagen’ in de eerste aflevering nog volop naar betekenis, naar een identiteit. Sommigen klonken vaag in hun ambities, anderen waren dan weer erg specifiek: “Ik wil eerste officier worden op een tanker. Liefst een chemicaliëntanker”, sprak een meisje, onderuit gezakt op haar tienerbed. Zelf ben ik intussen te oud om me te herinneren wat ik wilde worden op mijn 18e, maar op een tanker werken maakte geen deel uit van mijn toekomstdromen. Televisieprogramma’s bespreken vast ook niet. Verder wens ik de schoolgaande jongeren tijdens hun laatste 100 dagen veel chemicaliën toe.

2/5