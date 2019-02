GEZIEN? ‘Misdaaddokters’: “Sfeervolle woorden bij een glaasje chianti” Evelien Delgouffe

06 februari 2019

22u15 0

In ‘De Mol’ kijkt hij geamuseerd toe hoe mensen mekaar spreekwoordelijk een mes in de rug planten. In ‘Misdaaddokters’ gaat Gilles De Coster op zoek naar wat er écht gebeurt wanneer mensen mekaar kapot steken. Voor deze nieuwe Canvas-reeks hengelt de presentator naar de meest stuitende en weerzinwekkende weetjes en anekdotes van Vlaamse wetsdokters.

Dankzij CSI heerst er al jaren een gezonde fascinatie voor moordonderzoek en nu ook Netflix de gruweldaden van seriemoordenaars à la Ted Bundy belicht, kunnen we stellen dat onze aversie-kringspier alleen maar losser wordt. Toch is een sterke maag gewenst bij ‘Misdaaddokters’. Niet om wat je ziet -je ziet namelijk niets- wel om wat je hoort. Van lyrische beschrijvingen van het geluid van maden in dode lichamen tot de walgelijke anekdote van iemand die z’n eigen ogen uitlepelde. De Coster slikte, maar groef ook voorbij de macabere heldenverhalen. Naar waar het misliep in het Bende Van Nijvel-dossier, bijvoorbeeld. En welk detail de Kasteelmoord weggaf. “Luchtbelletjes in het bloed. Eén van mijn schoonste casussen”, glom de wetsdokter.

Het decor van ‘Misdaaddokters’ is sober, doods als het ware, waardoor het meer van een ‘geteleviseerde’ podcast weg had. Ideaal voor zij die niet tegen de aanblik van bloed of geweld op tv kunnen. Of voor de Hannibal Lecters onder ons die wat sfeervolle woorden wensen bij een glaasje chianti. Grootste -en goorste- les van de avond: als er iemand naar je nieren staart, ren! Ook in België lopen er kannibalen rond.

★★★☆☆