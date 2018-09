GEZIEN. 'Make Belgium Great Again' (VTM) ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

18 september 2018

Meer verborgen dan 'het verborgene'. VTM beriep zich de laatste maanden op strenge Benedictijnse tradities om het geheim van 'Make Belgium Great Again' aan de buitenlucht te onttrekken. Daarin wordt voormalig VIER-gezicht Frances Lefebure als vleesgeworden charmeoffensief in de strijd gegooid om ons wafellandje op de kaart te zetten.

Dat België zilver behaalt op het Europees kampioenschap 'Voedselverspilling' is niets om trots op te zijn, dus pookte Frances haar redactie aan om te gaan 'vuilnisduiken'. In Zeebrugge werden de zakken restafval bij maanschemer omgekiept en de gevlekte bananen van tussen de volwassenenluiers geplukt. “Oh da's rozijnenbrood!”, nam Lefebure ostentatief een hap uit een wikkel wegrottend baksel. Het vuilnisvoedsel werd uiteindelijk omgetoverd tot sterrendiner en voorgeschoteld aan een kransje onwetende inwoners, dat zich 's anderendaags z'n deelname hopelijk niet al te royaal beklaagde.

‘Make Belgium Great Again’ pretendeert een programma te zijn met ballen, maar de undercover-acties konden wat meer buskruit gebruiken om het niveau van 'prank tv' te overstijgen. De wagen van een autohandelaar volkleven met z'n eigen visitekaartjes zal geen enkel Oost-Europees exportnetwerk afschrikken en de opritten in Zeebrugge worden allicht volgende week weer ontsierd door zakken vol afgedankte eetwaar.

Dat de ploeg aan de lange termijn dacht, zoals de kliekjes-koelkast die je in je eigen gemeente kunt uitbaten en de oproep tot massale donorregistratie nu zondag, stemde wel hoopvol. In dat opzicht lijkt de mayonaise van 'Make Belgium Great Again' vooral gemaakt om meer naast dan op het scherm te blijven kleven. Althans, dat is te hopen. Van verspild VTM-budget wordt niemand grootser. Tenzij Frances' voormalige werkgever, dan.