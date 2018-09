GEZIEN. 'Koppels' (VTM) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

06 september 2018

Revolutionair in Vlaanderen! Must see tv! Geen programma dat de laatste weken zo veel publiciteit kreeg -zelfs VTM Nieuws deed vrolijk mee- als 'Koppels'. Daar had de stoute baseline ‘Do try this at home’ ongetwijfeld wat mee te maken. Een rechtstreekse trap in het kruis van VIJF dat zich met ’Sex Tape’ op eenzelfde tv-terrein begeeft.

In ‘Koppels’ (en ik citeer de persmap:) "geven vier stellen hun privacy op om Vlaanderen een inzicht te geven in hoe relaties echt werken." De duo's filmen de klok rond, terwijl seksuologen Wim Slabbinck (bekend van Blind Getrouwd) en Chloé De Bie observeren en orders uitdelen. Eerste opdracht: 1 minuut tongzoenen. Op de middelbare school zou dit soort challenges gretig aanvaard worden, bij de koppels weerklonk er vooral geblaas: “Weet ge wel hoe lang dat is?” Gregory (32) was ervan overtuigd dat een tongkus het signaal betekende voor seks. “Da’s de groene vlag”, verkondigde hij trots, alsof hij de psyche van de vrouw had ontrafeld. “Daarom dat we dat dus niet meer doen”, pareerde zijn wederhelft kordaat. Voor Eline (23) en Lars (24) was tongzoenen een onbestaand fenomeen. “In de films is dat heel mooi, maar wij kunnen dat niet." Waarop we secondenlang een eerder vreemdsoortig voedertafereel tussen twee piepkuikens te zien kregen.

Gratis relatietherapie voor heel Vlaanderen klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Diepgang moest wijken voor uit de context getrokken quotes ("Ik kan daar gemakkelijk twee uur opzitten") en herkenbaarheid moest onderdoen voor een glossy verpakking. Met een blanke hetero cast is ‘Koppels’ overigens weinig representatief voor stellen in Vlaanderen. Wat met interraciale koppels? Zijn homokoppels plots zo schuw geworden dat ze niet meer op tv willen? Of heeft 'Komen Eten' ze allemaal in de pan gehakt?