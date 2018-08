GEZIEN. ‘Het zomert met’ - Eén ★★☆☆☆ EDG

14 augustus 2018

06u00 0 TV Vijftien jaar geleden gaf een moegetergde Bruno Wyndaele er de brui aan als talkshowhost. Maar net zoals rondwormen zich bij subtropische temperaturen een weg door het darmstelsel vreten, kruipt ook het presentatorenbloed waar het niet gaan kan. En dus heette een opvallend zilveren Wyndaele de kijker gisteravond welkom voor een lifestyleversie van ‘Vive le vélo’.

Als dit een talkshow in de puurste zin van het woord was geweest, dan was kersvers marathongoud-winnaar Koen Naert aan tafel geschoven voor een gesprek over eeuwige roem. Wegens op voorhand opgenomen laat ‘Het zomert met’ de actualiteit links liggen, en dus mocht Bart Peeters vertellen hoe hij als kind zijn ADHD aanwendde bij het naschilderen van idyllische kampeervakanties. Omdat kamperen een buitenaards concept leek voor Wyndaele, werd het gesprek verdergezet in een tentje. «Ik voel mij zo diene rare van Gert Verhulst», grapte Peeters. VIER verslikte zich, na het recente plagiaat door Linde Merckpoel, alweer in z’n koffie. Tot echte bedgeheimen leidde het niet. Bruno hengelde dan wel naar vakantielieven, de enige vrouw wiens naam Peeters zich kon herinneren was die van zijn echtgenote Anneke Bellens —steeds met naam en toenaam — en hoe zij al decennia zijn bankverrichtingen doet. Dat hij sinds kort met Anneke Bellens naar de yoga gaat en iedere dag een glas met groene smurrie binnenkiept voor de viriliteit, heet een kleine opoffering.

De nostalgische archiefbeelden en het weerzien met ‘De laatste show’-collega Patrick Riguelle waren aangename randfenomenen, maar hemel en aarde bewegen deed ‘Het zomert met’ niet. Wyndaele wilde na zijn hiatus te veel op safe spelen om echt van een terugkeer te kunnen spreken. Wat meer vertrouwen was op z’n plaats geweest. Zo snel verliest een zilvervos z’n streken niet.