GEZIEN. 'Helden van Hier: Op Interventie' (VTM) ★★★☆☆ Evelien Delgouffe

05 september 2018

Achtervolgingen, wietvangsten, heroïneverslaafde dieven en een gewapende man in een bankfiliaal. Het nieuwe seizoen van ‘Helden Van Hier’ leest als een actieroman bij zwaailicht. Na ‘Door het Vuur’ en ‘In de Lucht’ gaat de kijker nu mee ‘Op Interventie’ met de Limburgse politiezone CARMA.

‘Karmapolitie’, het moet verdomd moeilijk geweest zijn om de monsterhit van Radiohead als soundtrack te weerstaan. Dat vonden de makers er mogelijk iets te dik op liggen. "Wie goed doet, goed ontmoet", staat evenwel als een paal boven water bij CARMA. Wie daarbij een bende triggerhappy bad boys had verwacht, kwam bedrogen uit. De politieheld is een begripvolle macho. De jongeman die bij een controleactie aan de kant werd gezet met een openstaande schuld van 29.000 euro, oogstte empathie en zelfs complimenten. "Het siert u dat ge gaat werken om uw schuld af te betalen." Inspecteur Rudy van de motorbrigade liet de man zelfs even z’n frustratie op z’n BMW uitwerken, alvorens die in beslag werd genomen.

CARMA kan echter ook een bitch zijn. Een groots opgezette antidrugsactie in een woonwijk deed het team in volle glorie schitteren. De dealer ging dan wel lopen, de grote cannabisbuit werd geconfisceerd en de straten waren -althans voor eventjes- weer schoon. "Het is dweilen met de kraan open, maar als wij niet dweilen, wie dan wel?" Eentje om in te kaderen.

Het nadeel van wederkerende seizoenen van 'Helden van Hier' is dat we onderhand de truken van de foor wel kennen. Naast straffe interventies en borstcamera’s die de kijker recht in het epicentrum van de actie loodsen, weten de makers er 'toevallig' altijd weer een hunk in te smokkelen. De eerstvolgende keer dat de Italiaanse Alessio "Blijven staan of ik schiet" brult, voorspel ik dat er enkele dames extatisch de armen in de lucht gooien.