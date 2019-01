GEZIEN. ‘Hanne danst’: “Vet je kuiten maar in, Stef Wauters” Evelien Delgouffe

15 januari 2019

22u15 0

Een droomfabriek voor nieuwsankers. Dat zoiets maar geen vaste prik wordt. Voor je ’t weet zien we Stef Wauters ‘Mission Impossible’-gewijs de Burj Khalifa beklimmen. Wat een contrabeweging, ook. Al die jaren mediatraining waarin werd geleerd om vooral geen emoties te tonen: hoppa in de vuilbak. Al krijgt men een anker niet op 1, 2, 3 gelicht. Hanne deed aan auto-correctie toen ze per ongeluk ‘struggelen’ zei, maar ‘worstelen’ bedoelde en pas halverwege de eerste aflevering kon ze ‘u’ voor ‘ge’ verruilen.

Dat er in het statueske, immer nuchtere anker een dansbeest schuilt, mocht dan voor velen een verrassing zijn, een blik op haar mismeesterde tenen toonde dat Hanne wel degelijk heeft geleden voor haar passie. Helaas sloegen haar ouders die droom op haar twaalfde aan diggelen. Wat duidelijk nog steekt.

‘Hanne danst’ serveert een klassiek underdogverhaal zoals Eén destijds ‘Witte Raven’ had. Hoewel ik doorgaans wel fan ben van dat soort programma’s, is Hanne geen witte raaf. Ze is gepekt en gevederd, lenig als een kat en vlijtig als een mier. De omstandigheden zijn dus iets te ideaal om als kijker beklijfd te blijven kijken.

Tuurlijk gaat ze verbluffen. Mogelijk doet ze kijkers zelfs teruggrijpen naar dromen die zij ooit hebben laten schieten. Al zullen zij die niet verwezenlijken door voor tv te hangen, laat ons ook daar eerlijk in zijn. Trouwens, als er morgen geen volk meer voor de buis zit, schiet ik vooral mezelf in de voet. Dat in acht genomen: vet je kuiten maar in, Stef Wauters.

★★☆☆☆