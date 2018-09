GEZIEN. Expeditie Robinson: half geslaagde reanimatie-poging ★★★☆☆ Pieter Dumon

07 september 2018

09u37

Met Expeditie Robinson probeert VIER een comateus televisieformat nieuw leven in te blazen. Maar springlevend is de patiënt voorlopig niet.

Twee onuitspreekbare eilandnamen? Check! Close-ups van allerlei exotische beesten? Check! En een eerste afvaller die toch nog één kans krijgt om zich opnieuw in het spel te knokken? Alweer check. Expeditie Robinson nieuwe stijl lijkt verdacht hard op het het programma dat zes jaar geleden ergens op een exotisch eiland begraven werd.

De Mol is terug. Temptation Island ook. En allebei ontpoppen ze zich op hun manier tot kijkcijferkanon. Waarom zou dat ook met Expeditie Robinson -nog zo'n klassieker- niet lukken, dachten ze bij VIER. Ze bliezen het zand van het format, schrapten de Nederlandse kandidaten en zetten met Bartel Van Riet een nieuwe presentator op het project. Maar verder gingen de renovatiewerken helaas niet. De eilanden, de opdrachten, de eilandraad, de 'verrassingen' die de kandidaten te wachten staan. Ze lijken allemaal rechtstreeks uit 2012 te komen. Het jaar waarin het programma wegens tegenvallende kijkcijfers werd afgevoerd.

Evenwicht

Valt er dan helemaal niets positiefs over Expeditie Robinson nieuwe stijl te zeggen? Toch wel. Nu de line-up gevuld wordt met enkel Vlaamse kandidaten moet er niet meer krampachtig gezocht worden naar een evenwicht tussen Nederland en Vlaanderen. Bartel Van Riet maakt geen slechte beurt als presentator. En ook aan de casting is de nodige aandacht besteed. Balletdanser Thomas, lifecoach Lesley, macho Angelo of Fré, de allereerste Expeditie-deelnemer met een prothese, zijn het soort figuren waarvoor je naar dit soort programma's blijft kijken. Maar of dat voldoende zal zijn voor een succesvolle verrijzenis? Wij bereiden ons alvast voor op de koffietafel.

Expeditie Robinson, elke donderdag om 20u35 op VIER