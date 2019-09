GEZIEN? 'Donderen In Keulen’: Leuk en verrassend reisje rond de wereld, aldus Jules Hanot Redactie

09 september 2019

00u00 0 TV Publieksopwarmer, chef politiek van 'De ideale wereld', sidekick in 'Hotel Römantiek' of guitige gastheer van 'Vrede op aarde'... Een tv-palmares waar velen voor tekenen. Behalve Sven De Leijer dan. Al van toen hij een 'Svenneke' was, droomde hij ervan om quizmaster te worden.

Sinds gisteren kan hij opnieuw rustig slapen, want dertien weken lang mag hij het naar hartenlust laten donderen in Keulen. Een onderhoudend en pretentieloos reisje rond de wereld waarin twee BV-duo's en een hen toegewezen onbekend exemplaar zoveel mogelijk reiskilometers moeten sprokkelen door de zeden en gebruiken in te schatten van 27 mensen uit 9 landen. Om in de sfeer te komen opereren beide teams vanuit een bij verlies dichtklappende witte wereldbol. Jeroen Meus en Eva De Roo speelden voor ex-cricketter Simon, terwijl Bart Cannaerts - "Geef mij maar de Belgische kust" - en Christoff - "Ik ben als 65 keer naar Disneyland 'geweest'" - zorgkundige Erica tot in China moesten helpen. Daarvoor was naast parate ook mensenkennis vereist zodat juist geantwoord kon worden op vragen als 'Wie heeft zich al twee weken niet gewassen?' of 'Welk dier doet onze buitenlandse vriend na?'. Met wisselend succes werden bedden aan vreemde slapers toegewezen en terwijl Jelle De Beule op amusante wijze New Yorkers met hun geschiedenis confronteerde, zorgde De Leijer in de studio voor ruim voldoende sfeer en gezelligheid. Erica mocht haar Chinareis vergeten en in de 'Final Mondial' klapte de wereldbol van Jeroen - "We hebben nog 8 centimeter opening" - Eva en Simon ongenadig dicht. Hij kreeg van de Chinese Jiali alsnog vier vaasjes als troostprijs. Toch waren er winnaars. De kijkers die een gevarieerd en verrassend spelletje hadden gezien, waarin Sven De Leijer als een geboren quizmaster/entertainer overtuigend bewees dat jongensdromen niet noodzakelijk bedrog hoeven te zijn.