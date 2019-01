GEZIEN. “‘Dertigers’ is herkenbaar en zowaar geloofwaardig” Evelien Delgouffe

07 januari 2019

Nu Lieven Van Gils later dit voorjaar terugkeert, moet de gemiddelde VRT-basher op zoek naar een andere schietschijf om z’n Weltschmerz op te projecteren. Ziedaar, ‘Dertigers’. Een programma over een vriendengroep -u raadt het nooit- dertigers, die ook in het post-studententijdperk probeert samen te blijven.

Nu ik zelf recent tot de doelgroep der volwassenheid ben toegetreden, drong een kennismaking met deze cast zich op. En die was niet zo ellendig als ik dacht. De dialogen in de eerste aflevering waren -ahum- herkenbaar en zowaar geloofwaardig. Eén komt ook verrassend open-minded uit de hoek. Een foto van een grotesk mannelijk lid, dat Saartje (een rol voor Kim Van Oncen, schoondochter van Sonja Kimpen) tevoorschijn toverde op haar gsm, werd voor de kijker niét gecensureerd. En een homokoppel dat druk palaverde terwijl één helft met de billen tegen de wc-bril kleefde, moet ook een primeur geweest zijn.

Hier en daar werd er uiteraard wat doelloos gezwetst, maar daardoor ontdekte de kijker ook snel de kleine kantjes van de personages. Niet onbelangrijk voor een snelle soap die maar enkele weken op tv is. Herinneringen aan ‘Kaat & co’ waren -mede door het Antwerpse decor- nooit ver, maar het hoeft na een lange werkdag ook niet altijd zo gecompliceerd. Da’s voor de zondagavond.

Dertigers’ is een draaglijk zijsprongetje voor zij die stilaan uitgekeken waren op Van Gils -of z’n gasten- en verandering van spijs nodig hadden. Al moeten zij met actuahonger daardoor wel even op hun kin kloppen.

