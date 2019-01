GEZIEN. ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’: “Een heet ijzer tegen de bil” Evelien Delgouffe

31 januari 2019

Terwijl de jeugd betoogt voor het klimaat, draaien senioren er hun hand niet voor om, om op kosten van VTM hun ecologische voetafdruk te vergroten. In ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ mogen acht oudjes vijf weken lang op wereldreis. Om zichzelf te verbazen en om de kijker te tonen waartoe tachtigers in staat zijn. Alsof iemand daar nog aan twijfelt. Er zijn tegenwoordig 100-plussers die leniger zijn dan de gemiddelde couch potato van 33.

Ogen op steeltjes, toen de eerste bestemming en tevens het decor van hun favoriete feuilleton zich voor hun voeten uitrolde en ze als een koor kaduke fluitketels de begintune van ‘Dallas’ meeneurieden. Het ijs was al gebroken nog voor Olga Leyers een beha kon aantrekken. “Hedde gij een madam thuis?”, peuterde de 79-jarige Mariette bij Vital (82). “Tis een meneerken? Da geeft ni, de zoon van mijn zuster haar dochter is ook een homooken en blij dat hij ervoor uitgekomen is.” De lachsalvo’s in de huiskamers gingen zonder twijfel de hoogte in.

Tv-makers willen tegenwoordig allemaal op reis met mensen die zichzelf blijven. Ze laten hen grenzen verleggen, obstakels overwinnen waar vooral de kijker zich beter bij moet voelen. Vatbare doelgroepen een golden ticket aanreiken met als doel aandoenlijke tv te extraheren, sta me toe daarop af te knappen. Ongeacht hoe hard Vlaanderen deze oudjes in de armen sluit, ze zijn net zoals die schattige kalfjes op het einde die sans pitié een heet ijzer tegen de bil kregen: gebrandmerkt vee voor den teevee.

★★☆☆☆