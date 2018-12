GEZIEN. ‘De weekenden’ (Canvas) ★★★★☆ Evelien Delgouffe

12 december 2018

Onbekende Vlamingen die zichzelf filmen en er vervolgens in een landgoed over komen vertellen, het was volledig ongepast dat ik de eerste seconden van ‘De weekenden’ alleen maar aan Goedele Liekens en ‘Sex tape’ kon denken. Uiteraard hebben die twee niks met mekaar te maken. In deze halfwekelijkse human interestreeks gaat het niet over het uitkleden van de fysieke mens, wel van de emotionele. Want als je negen mensen bij elkaar zet die op een tweesprong staan in hun leven en hen vraagt zichzelf een jaar te filmen, mag je er zeker van zijn dat je als toeschouwer een paar welgemikte spiegels voorgeschoteld krijgt.

In ‘De weekenden’ worden de dynamieken van een zelfhulpgroep blootgelegd en laat presentator Joris Hessels z’n gasten één weekend per maand bevoorrechte getuige zijn van elkaars leven. Een leven dat in de steigers staat, maar evengoed een leven dat aan de afgrond zit. Wie vond dat de caravan-gesprekken van de ‘Radio Gaga’-maker te kort waren, heeft dus geen reden meer tot klagen. Of het moet zijn omdat de onderwerpen plots ‘te dichtbij’ komen.

Het empathie-peil in ‘De weekenden’ ligt hoog. Door met onbemande camera’s te werken, grijpen sommige verhalen zich via je tv-scherm aan je neusharen vast tot de tranen uit je ogen rollen. En dat zonder troostend verzoekplaatje achteraf.

Om te voorkomen dat Joris Hessels onterecht wordt weggezet als ‘tranenfee’, ben ik blij dat de man eerstvolgend iets met comedy gaat doen. Maar eerst mag hij -en alléén hij- mij nog 13 afleveringen doen janken.