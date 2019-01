GEZIEN. ‘De veiligheid van het land’: “Alles begint bij een gelukkige darm” Evelien Delgouffe

28 januari 2019

22u05 0

In een tijd dat hackers met onze wachtwoorden aan de haal gaan en terreurdreiging om iedere hoek lonkt, ben ik blij dat er iemand propageert op alles voorbereid te zijn. Dat het federale Crisiscentrum dat ook wilt demonstreren in een flitsende VRT-reeks op de tonen van Coely en Charles Bradley, is voor mij persoonlijk dan weer een brug te ver. Voor de veiligheid van het land lijkt het me goed die deuren gesloten te houden. Dan was ik tenminste in de waan gebleven dat onze veiligheid in hypermoderne CSI-handen was.

Groot was mijn verbazing toen ik de archaïsche procedures gadesloeg. Dat “onzen oudste niet meer op Facebook zit” een valabele reden was om voortaan ook via Instagram te communiceren, verklaart waarom het 20 jaar heeft geduurd om de prehistorische Seveso-sirenes te vervangen met een simpel -en vooral goedkoper- sms’je. “Ik spreek nooit van een sirene, maar van een BMW 3, zo veel kost die”, grapte alarmspecialist Marc.

Eén blik op de werkvloer toonde waar het echt fout liep met onze veiligheid: werknemers die leefden op koffiekoeken en Minute Maid uit blik. Het is algemeen geweten dat je van suiker prikkelbaar en minder alert wordt. Geen ontvankelijk klimaat, lijkt mij, om aan crisismanagement te doen. Hebben we dan niets geleerd van de vele regeringsvormingen op pizza en cola? Als overheidsinstanties grip willen, dringt zich in de eerste plaats een nieuwe voedingscultuur op. Alles begint bij een gelukkige darm. En bij discretie. Ego’s en chocoladerepen in de vuilbak.

★★☆☆☆