GEZIEN. “‘De Twaalf’: Iconische Vlaamse topklasse” Jules Hanot

22 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het was de laatste tijd verontrustend windstil in het anders zo creatieve ‘Vlaanderen Fictieland’. Het waterige ‘Grenslanders’ en de belegen fratsen van ‘Gina & Chantal’ waren niet bepaald hoogvliegers en deden vooral vol heimwee terugdenken aan de vele vaderlandse reeksen die het genre een ijzersterke internationale reputatie bezorgden. Maar het leed is geleden. Zeker nu de loftrompet mag worden bovengehaald voor een uitbundige serenade aan ‘De Twaalf’. Een door de makers van ‘Beau Séjour’ geborsteld televisioneel kunstwerkje dat in Cannes de prijs voor het beste scenario won, aan vele buitenlanden werd verkocht en massaal zondagskijkers naar het Gentse Hof van Assisen lokt.

Succulent tiengangenmenu

In de beklaagdenbank Frie Palmers. Een schooldirectrice die na een vechtscheiding haar dochtertje Roos met een glasscherf dodelijk zou hebben verwond en ervan verdacht wordt - tijdens de nacht van de millenniumwissel - ook haar beste vriendin Brechtje Vindevogel naar de andere wereld te hebben geholpen. Het begin van een beklijvend rechtbankdrama, dat zowel op de vermeende moordenares focust als op de volksjury die zich over haar

(on)schuld moet uitspreken. Omdat ik al bij de eerste zitting helemaal in de ban raakte van het ophefmakende ‘Millenniumproces’, verslond ik via VRT NU gulzig binge watchend de hele reeks. Om na afloop moe maar tevreden vast te stellen dat ‘De Twaalf’ wellicht het beste is wat de voorbije jaren op het scherm te zien was. Een absolute topserie die haar geheimen tergend traag prijsgeeft door elk opgelicht tipje van de sluier meteen met een nieuwe waas van mysterie toe te dekken.

Geduldige(re) kijkers die pas aan de vierde aflevering toe zijn hoeven evenwel geen spoilers te vrezen. Over het uiteindelijke lot van Frie Palmers hou ik de lippen stijf op elkaar. Evenmin zal u hier meer vernemen over de verborgen levens van de gezworenen, over de wankele verklaringen van ex-echtgenoot Stefaan of de bizarre rol van dierenrechtenactivist Marc Vindevogel. Dit mooie en spannende pareltje moet u helemaal zelf ontdekken en, vooral, tot de laatste minuut savoureren als een succulent tiengangenmenu met als dessert ‘de waarheid en niets dan de waarheid’. Zoals het dertiende jurylid dat thuis voor de buis een onvoorspelbaar kluwen van haat, liefde, leugens, seks, intriges en geweld probeert te ontwarren en daarbij meer dan eens op het verkeerde been zal worden gezet.

Blijven kijken

Wat we wel kwijt willen is dat aan ‘De Twaalf’ alles klopt. De beeldvoering is magistraal en middels kriskras door elkaar lopende verhaallijnen en flashbacks houdt het briljante scenario de spanningsboog strak gespannen. In en buiten het gerechtsgebouw wordt immers niet enkel het proces van Frie Palmers gemaakt, maar ook dat van elkaar tegensprekende getuigen en zwaar door het leven geteisterde juryleden. Stuk voor stuk haarscherp getekende personages die, terwijl ze elkaar beter leren kennen, aarzelend inzicht verschaffen in hun eigen leven. Goed voor aparte persoonlijke verhalen die als een rode draad door de reeks lopen en - blijven kijken is de boodschap - pas bij de uitspraak helemaal verteld zijn.

‘Reserve’ Delphine wordt geterroriseerd door haar ziekelijk jaloerse echtgenoot, weduwnaar Arnold heeft af te rekenen met onbegrip en eenzaamheid, de gezagsgetrouwe Karl met een rebellerende puberdochter en aannemer Joeri met een opspelend geweten. Weet dat over de seksverslaafde en chronisch in geldnood verkerende fotograaf Noël het laatste woord nog lang niet is gezegd en dat ook de door een moordende homejacking getormenteerde miljonairsdochter en juryhoofdvrouw Holly slechts mondjesmaat haar grote geheim zal prijsgeven. Tussen perslekken, dubieuze politiepraktijken en al dan niet belastende getuigenissen door blijft Frie Palmers haar onschuld uitschreeuwen met de woest bebaarde advocaat Ari Spaak als megafoon.

Dat brengt ons naadloos bij de boven zichzelf uitstijgende topcast die van de ‘De Twaalf’ niet enkel een razend spannende, maar ook geloofwaardige dramareeks maakt. Naast glans­prestaties van monstres sacrés als Josse De Pauw en Johan Heldenbergh geeft Maaike Neuville ingetogen gestalte aan de fel geplaagde Delphine, zet de vaak onderschatte Piet De Praitere een overtuigende fotograaf ‘met kosten aan’ neer en speelt Charlotte De Bruyne de pannen van het dak als de door haar verleden achtervolgde miljonairsdochter Holly. En dan is er, last but not least, de verbluffende Maaike Cafmeyer die weergaloos in de huid kruipt van Frie Palmers en zo overtuigend bewijst veel meer aan te kunnen dan haar ‘eeuwige’ rolletje van gepatenteerde lolbroek.

Oscar

Al is de enige echte Oscar voor ‘De Twaalf’ zelf. Als de geniale puzzel waarin niets is wat het lijkt maar alle stukjes uiteindelijk perfect in elkaar passen. Een zeldzaam hoogtepunt dat een ereplaats verdient in het grote televisieboek en thuishoort in het selecte kransje van iconische Vlaamse series. Topklasse!