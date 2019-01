GEZIEN. ‘De Luizenmoeder’ (VTM) ★★★★☆ Evelien Delgouffe

09 januari 2019

Regent het bij onze noorderburen, dan druppelt het in Vilvoorde en dus is het niet raar -“maar net heel bijzonder”- dat VTM een remake heeft gemaakt van ‘De Luizenmoeder’. De reeks is inmiddels zo’n grote hit in Nederland, dat men daar niet meer in de buurt van een lagere schoolpoort kan komen, zonder de slappe lach te krijgen.

‘De Luizenmoeder’ vertelt het verhaal van Hannah (Lynn Van Royen) die haar dochter naar een nieuwe school brengt en daar kennismaakt met een microkosmos waar vooral de volwassenen zich als kleine kinderen gedragen. De directeur (Tom Audenaert) is een deurmat die het dagelijkse beleid in de soep laat draaien en hierdoor krijgt af te rekenen met betweterige leerkrachten, tegendraadse kinderen en militante speelplaatsmoeders. En dan is er ook nog ‘kak-Els’ (Els Dottermans), die het ouderlijke geduld op de proef stelt door al zingend les te geven.

‘De Luizenmoeder’ werpt een tragikomische kijk op ‘Het leven zoals het is: de basisschool’ en pitst gretig alle actuele zweren uit het onderwijs open. Van ouders die worden bestookt door nieuwsbrieven, over het al dan niet knutselen met wc-rolletjes, tot de dubio jegens exotische nationaliteiten en ouders van hetzelfde geslacht. Zoals de meeste satirische reeksen bezit ‘De Luizenmoeder’ ook een groot oneliner potentieel. Althans voor zij die er al ‘ns van dromen om leerkracht X door ‘n digibord te rammen. Dat gezegd, voel ik nu al medelijden opborrelen voor de lokale Nancy die voortaan ‘conciërgekot’ naar haar kop zal krijgen.