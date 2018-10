GEZIEN. ‘Dance as One’ ★☆☆☆☆ Evelien Delgouffe

31 oktober 2018

22u10 0

Een programma over synchroon dansen dat niet-synchroon wordt uitgezonden. Opvallend toch, dat SBS6 de nieuwste danshype van de Lage Landen afgelopen weekend al programmeerde en VTM die pijl pas woensdagavond afvuurde? Exact dezelfde avond, nota bene, dat presentator Niels Destadsbader zelf 18.000 (en dus niet-VTM-kijkende) fans stond te entertainen in het Sportpaleis. Dat en nog meer vraagtekens bij de eerste kennismaking met ‘Dance as One’.

Zonder afbreuk te doen aan het talent van de deelnemende groepen, is de urgentie waarmee Vlaanderen en Nederland plots naar de meest synchrone dansact op zoek gaat, me een raadsel. En ook al is er een goede reden, dan nog ben ik benieuwd waarom die zoektocht per sé op het kleine scherm moet plaatsvinden. Zowat de slechtste plek om acts met proportie te tonen. Om dat kwaliteitsverlies op te vangen, werd een ‘slow camera’ bedacht die elke beweging in slow motion registreert en waar de jury maar al te graag naar teruggrijpt om de rek nog meer uit het programma te halen.

Petje af voor Nicolette van Dam die haar best deed om de kijker te doen geloven dat ie getuige was van een ongezien schouwspel als was het de maanlanding zelve. Helaas weerklonk de quote van co-presentator Niels ‘Armstrong’ Destadsbader minder legendarisch: “(Aan Nicolette) Ik ben blij dat ik geen honger heb, want je ziet eruit om op te eten.”

Smeekbede aan VTM en SBS6: stap af van dit soort overbodige televisie en vind snel wat anders om 50.000 euro prijzengeld aan op te souperen.