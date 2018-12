GEZIEN. ‘Bloed, zweet en luxeproblemen’ (Eén) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

03 december 2018

21u40 0

BV-kinderen hebben het tegenwoordig niet onder de markt. Na Evi Hanssen met ‘Jong Geweld’, kwijt nu Karine Claassen zich van het voorrecht om de bekende jeugd van tegenwoordig een lesje ‘realiteitszin’ bij te brengen. Onder het mom ‘niet iedereen krijgt een Playstation in de schoot geworpen’ en ‘niet iedereen zit overal even proper op het toilet’ trekt de reportagemaakster met 6 ‘kinderen van’ naar Azië en Afrika om hen met de neus op de sociaal-maatschappelijke feiten te drukken.

Een eerste luxeprobleem stelde zich al op de luchthaven van Zaventem, waar de veilige BV-cocon abrupt werd opengebroken. Voor de dochters van Goedele Liekens, Ronny Mosuse en Marleen Merckx geen probleem. Rani De Coninck, Geena Lisa en Martine Prenen, daarentegen, escorteerden hun meerderjarige zonen nét niet tot op de tarmac om hen vervolgens met nat gekuste wangen de wijde wereld in te sturen. Een wereld waar een dagje vingertoppen afwrijven 3,28 euro oplevert en men met diezelfde werktuigen ook nog -heu- andere levensnoodzakelijke karweitjes opknapt: “Pak mijn bed af, maar niet mijn sanitair”, smeekte zoon Prenen bij het ontwaren van een geurend gat in de grond vergezeld van een emmertje regenwater.

Het was een Vlaamse ingeving om het van origine Nederlandse format met BV-bloed in te kleuren. Of beter: om een topic als moderne slavernij onder de aandacht te brengen door zelf een voor de hand liggende bevolkingsgroep uit te buiten. Wie ‘n realityshow met fair trade label wilt, heeft bij deze z’n gading gevonden.