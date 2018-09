GEZIEN. 'Beestig' (VTM) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

30 september 2018

Dierenshows zijn zowat de James Bonds onder de tv-programma’s. Ze duiken in tig variaties op, maar wijken nooit erg af van het origineel. Een beetje zoals kook­programma’s, dus. Net daarom dat het productiehuis achter ­‘Dagelijkse Kost’ nu met ‘Beestig’ op de proppen komt.

De nieuwe Jeroen Meus heet ­Joshua Dutré, een mix tussen Jelle Cleymans en een glimmende golden retriever. Aaibaar voor een groot publiek. Althans tot 13 jaar. In verschillende rubrieken belicht de telegenieke dierenarts de wondere wereld van het dierenrijk. In ‘Dierenweetjes’ leren we iets nieuws over dieren («Een kameel heeft twee e’s en twee bulten, een dromedaris heeft één e en dus…») en in ‘Perfect Match’ gaat hij op zoek naar het beste huisdier voor een gezin. Het beest wordt aan huis geleverd en het gezin legt het reilen en zeilen vast op tape. Niemand komt tegenwoordig nog op VTM zonder een handycam in de pollen geduwd te krijgen.

In de rubriek ‘Zoologisch’ kwamen we te weten dat een kat niets doet voor ons entertainment. Tenzij ze Kat Kerkhofs heet. De eega van Dries Mertens liet de camera­ploeg overvliegen naar Napels om er hondje Juliette voor te stellen. Al deed Juliette dat vooral zelf, met behulp van een voice-over die onaangename herinneringen opriep aan ‘Funnymals’, dat misbaksel van Chris Van den Durpel en Guga Baúl. Juliette werd gevonden op een vuilnisbelt alvorens de sterspeler van Napoli haar adopteerde. «Haar levens­standaard is er wel op vooruit gegaan«, wist Kat, die in de schaduw van de teef lijkt te leven. «Soms wordt ons Juliette herkend op straat als ‘il cane di Mertens’.»

‘Beestig’ is een knuffelig programma op zondag. Ideaal voor ouders die hun kroost een half uur educatief verantwoord voor tv willen zetten, terwijl mama en papa snel zelf het beest met de twee ruggen maken. En dan heb ik het niet over de kameel.