GEZIEN. '13 Geboden' (VTM) ★★★★★ Evelien Delgouffe

10 september 2018

23u10 1

‘Big in Belgium’. De Britten gebruiken het wel eens spottend om naar Belgische tv-reeksen van inferieure kwaliteit te verwijzen. Nadat we ‘Tabula Rasa’ op hen afvuurden, leek the joke on them. En met '13 Commandments', ofte '13 Geboden', viel de hemel al helemaal op hun dak. De reeks, die ze zelfs in primeur te zien kregen, oogstte zo veel lof dat ‘The Guardian’ België prompt het nieuwe Scandinavië ging noemen. ‘Big in UK’, dus. Sta me toe dààr sceptisch over te zijn.

Op papier lijkt '13 Geboden' een jengatoren aan krimi-clichés. Een versleten hoofdinspecteur (Dirk Van Dijck) wordt in de winter van zijn carrière aan een jonge mysterieuze partner (Marie Vinck) gekoppeld, die naast een immens litteken op haar rug ook nog andere trauma’s met zich meedraagt. Wanneer een Turks meisje de keel wordt overgesneden, moeten ze hun persoonlijke besognes aan de kant zetten en de dader vatten. Wanneer die wordt opgeslokt door een grotere vis, zit het rechercheteam plots met een weldoener die begint te moorden volgens de 10 geboden. De killer is zelfs zo gedreven dat ie er prompt 3 bij verzint.

De herinnering aan '7even', 'The Bridge' en krimi-reeksen waarvan ik de naam ben vergeten, is nooit ver weg, maar een complete déjà vu geeft '13 Geboden' gek genoeg niet. Reden? Een walgelijk sterk scenario en een topcast die gedijt in atypische (bij)rollen: Karlijn Sileghem als mediageile politiedirecteur, Joke Devynck als blonde prostituee en Ella Leyers als lesbische IT-nerd in een rolstoel. Marie Vinck ís haar getormenteerd personage Vicky en Dirk Van Dijck houdt het midden tussen een gulle kerstman en een bad ass flik die verdachten intimideert door ze tegen een hete döner grill te plakken. '13 Geboden' wordt door VTM volop als munteenheid ingezet om een Vlaamse Netflix af te dwingen. Waar wachten we nog op???