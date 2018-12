Geweldige beelden: Rita gaat volledig los tijdens 'The Voice Senior’ TDS

21 december 2018

16u59

Bron: VTM 0

Dat Rita stevig kan uithalen met haar stem, daar bestaat geen twijfel over. Vandaag geeft deze powervrouw een spetterende show met ‘I Just Wanna Make Love To You’ van Etta James. ‘The Voice Senior’, 20u40 op VTM.